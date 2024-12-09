Могилевский район стал лидером в Беларуси по продаже заброшенных домов от 40 рублей

В Беларуси в 2023 году дома в сельской местности «за одну базовую» активнее всего раскупались в одном из сельсоветов Могилевского района, пишет «Сельская газета».
Так, Семукачский сельсовет стал лидером республики по количеству проданных домов с начальной ценой 40 рублей. Интересно, что этот сельсовет наиболее отдаленный: расстояние до Могилева — более 50 километров, а до ближайшего райцентра Белыничи примерно 40 километров. В 28 населенных пунктах сельсовета проживает менее тысячи человек, но вот места здесь невероятно красивые. Но еще благодаря стараниям сельисполкома и неравнодушных сельчан сельсовет признавали одним из лучших в Могилевской области.
В 2023-м сельисполком продал 38 домов, 37 из которых за одну базовую величину. Однако цена одного дома подскочила на аукционе в 125 раз.
Как уточнили в сельисполкоме аукционы за «дома за базовую» проводятся только, если дом с участком хотят купить несколько покупателей. Так выросла цена за один заброшенный дом в деревне Городище на берегу реки Друть.
— Хата была в плохом состоянии, но место расположения заставило за нее побороться. И в итоге лот ушел с молотка за 5000 белорусских рублей, — рассказала управделами Семукачского сельисполкома Вера Солодухина.
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