Могилевский район стал лидером в Беларуси по продаже заброшенных домов от 40 рублей

Так, Семукачский сельсовет стал лидером республики по количеству проданных домов с начальной ценой 40 рублей. Интересно, что этот сельсовет наиболее отдаленный: расстояние до Могилева — более 50 километров, а до ближайшего райцентра Белыничи примерно 40 километров. В 28 населенных пунктах сельсовета проживает менее тысячи человек, но вот места здесь невероятно красивые. Но еще благодаря стараниям сельисполкома и неравнодушных сельчан сельсовет признавали одним из лучших в Могилевской области.