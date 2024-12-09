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В России создали дешевый датчик газов на базе углеродных нанотрубок

Прибор представляет собой пленку из одностенных углеродных нанотрубок, которая непрерывно взаимодействует с окружающим ее воздухом или газом.

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российские химики разработали простой в изготовлении полупроводниковый химический сенсор на базе углеродных нанотрубок, способный всего за 40 секунд выявлять присутствие в воздухе большого числа разных газов или вредных веществ и при этом непрерывно работать на протяжении очень долгого времени. Об этом сообщила пресс-служба «Сколтеха» (входит в группу ВЭБ.РФ).

«Применение такого рода сенсоров не ограничивается оценкой качества воздуха на производстве или вблизи автодорог. Так, пациенты с диабетом первого типа выдыхают воздух с содержанием ацетона, по количеству которого можно понять, когда необходима инъекция инсулина. А по концентрации газов в парнике или в промышленном холодильнике можно оценить, насколько созрели фрукты и овощи или начало ли портиться мясо», — говорится в сообщении.

Эта технология была разработана группой российских химиков под руководством профессора «Сколтеха» Альберта Насибулина. Его научная команда уже много лет работает над созданием различных технологий производства углеродных нанотрубок, а также над разработкой датчиков и сенсоров на их базе. К примеру, несколько лет назад ученые из «Сколтеха» применили этот наноматериал для создания датчиков аммиака, ацетона и ряда других веществ.

Устройство и прочие электронные аналоги «носа» животных на базе нанотрубок отличаются высокой чувствительностью и скоростью работы, однако большинство из них достаточно сложно производить или же их характеристики сильно меняются в процессе эксплуатации. Руководствуясь этими соображениями, исследователи разработали новый сенсор, лишенный этих недостатков, а также систему машинного обучения для обработки данных.

Созданный ими прибор представляет собой пленку из одностенных углеродных нанотрубок, которая непрерывно взаимодействует с окружающим ее воздухом или газом, что оказывает существенное влияние на ее электрическое сопротивление. Под действием импульсов тока данная пленка циклически нагревается до 120 градусов Цельсия и затем быстро охлаждается, что влияет на характер взаимодействия наноструктур с молекулами веществ, присутствующими в изучаемой среде.

Ученые разработали алгоритм, который способен улавливать эти изменения и учитывать то, как меняются свойства пленки из нанотрубок с течением времени. Благодаря этому новый детектор способен на протяжении нескольких часов улавливать ацетон, двуокисьазота и сероводород в очень малых концентрациях, порядка 10−25 частей на миллион, и при этом отличать одно вещество от другого с очень высокой вероятностью. В перспективе, это позволит применять подобные дешевые датчики газов в большом числе приборов и сред, подытожили химики.