В России создали дешевый датчик газов на базе углеродных нанотрубок

Ученые разработали алгоритм, который способен улавливать эти изменения и учитывать то, как меняются свойства пленки из нанотрубок с течением времени. Благодаря этому новый детектор способен на протяжении нескольких часов улавливать ацетон, двуокисьазота и сероводород в очень малых концентрациях, порядка 10−25 частей на миллион, и при этом отличать одно вещество от другого с очень высокой вероятностью. В перспективе, это позволит применять подобные дешевые датчики газов в большом числе приборов и сред, подытожили химики.