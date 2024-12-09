Празднование Дня города Омска и Дня Омской области хотят объединить

Ранее День Омской области отмечался 7 декабря, однако теперь власти намерены перенести его на лето. Как пояснил министр культуры Омской области Юрий Трофимов, такое решение позволит улучшить организацию мероприятий в сфере социальной политики и повысить качество предоставляемых услуг. Кроме того, это создаст более благоприятный социальный климат в процессе подготовки и проведения праздника. Важно отметить, что перенос празднования не потребует дополнительных финансовых затрат.