Празднование Дня города Омска и Дня Омской области хотят объединить

В Омской области планируют изменить дату празднования Дня региона, который по плану будет отмечаться в первую субботу августа и совпадёт с Днём города Омска. Об этом стало известно из проекта постановления, опубликованного на официальном портале правительства области.
Ранее День Омской области отмечался 7 декабря, однако теперь власти намерены перенести его на лето. Как пояснил министр культуры Омской области Юрий Трофимов, такое решение позволит улучшить организацию мероприятий в сфере социальной политики и повысить качество предоставляемых услуг. Кроме того, это создаст более благоприятный социальный климат в процессе подготовки и проведения праздника. Важно отметить, что перенос празднования не потребует дополнительных финансовых затрат.
В пресс-службе регионального министерства культуры РБК Омск уточнили, что речь не идёт об отмене Дня города. Оба праздника будут отмечаться в первую субботу августа. Если постановление примут, следующий День Омской области запланирован на 2 августа 2025 года.