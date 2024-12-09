1 218 замечаний: прокуратура подвела итоги проверки омких школ

Во многих школах города и области не хватает материальной базы для обучения основам безопасности жизнедеятельности, начальным знаниям в области обороны и основам военной службы. А оборудование, купленное по нацпроекту «Образование» для технопарков «Кванториум», в двух образовательных организациях почему-то не использовалось. Для того, чтобы оно заработало, потребовалось представление прокурора Советского округа.