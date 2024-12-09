1 218 замечаний: прокуратура подвела итоги проверки омких школ

В прокуратуре Омской области сообщили об итогах масштабной проверки школ региона. В 709 омских учреждениях общего образования нашли более тысячи замечаний, причем как в городе, так и на селе.
«Всего по результатам проверки органами прокуратуры области выявлено 1 218 нарушений закона. В целях их устранения внесены 426 представлений, опротестованы 105 незаконных правовых актов, в суды направлены 44 иска. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 73 должностных лица, объявлены 22 предостережения», — рассказал заместитель прокурора области Дмитрий Попов.
Замечания прокуроров касаются самых разных сфер — от пожарной безопасности до локальных правовых актов и помещений для проведения экзаменов.
К примеру, в 129 школах выявлены нарушения, связанные с эксплуатацией автоматической пожарной сигнализации, неисправностью системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, отсутствием огнетушителей и тому подобным. В некоторых школах Омска и районов области нет ограждений, видеонаблюдения и фонарей на школьных дворах.
В школах города Омска нарушались правила приема в десятые профильные классы. И в городе, и в области недостаточное внимание уделялось профилактике несчастных случаев на уроках.
«К примеру, в омской школе № 81 это послужило одной из причин серьезной травмы, полученной учеником на уроке физкультуры», — отметил Дмитрий Попов.
Во многих школах города и области не хватает материальной базы для обучения основам безопасности жизнедеятельности, начальным знаниям в области обороны и основам военной службы. А оборудование, купленное по нацпроекту «Образование» для технопарков «Кванториум», в двух образовательных организациях почему-то не использовалось. Для того, чтобы оно заработало, потребовалось представление прокурора Советского округа.
В ста школах не реализуются программы дополнительного образования детей, в некоторых школах не хватает дефектологов логопедов.
Учебников не хватает тоже. Их недостаточное количество или несоответствие федеральному перечню учебной литературы установлено в школах Большереченского, Крутинского, Калачинского и Седельниковского районов.
Факты чрезмерной нагрузки на педагогов зафиксированы в школах Омска, в некоторых образовательных учреждениях к детям допускались работники, не прошедшие обязательную проверку.
Также у прокуроров возникли претензии к обеспечению доступной среды для детей-инвалидов, работе школьных компьютерных классов и даже к школьным сайтам — они не содержали всей положенной по закону информации.