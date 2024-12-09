ФСИН опровергла, что взрыв СВУ в Донецке убил начальника колонии в Еленовке

«Перешла дорогу — оказывали уже помощь проезжие, прохожие. Достала бинты, помогала человеку говорить, чтобы не потерял сознание… Дыши, дыши, дыши. Сходила в магазин, взяла теплые вещи, чтобы накрыть эту женщину. Картон под нее положили, чтобы не холодно было. Было не страшно, главная мысль — помочь людям в такой ситуации», — рассказала РИА Новости очевидица инцидента.