Главный Дед Мороз Минска поселится на северо-востоке столицы

«Небольшой сказочный домик разместится на главной площади торгового центра. Принимать маленьких и взрослых гостей Дед Мороз и Снегурочка будут с 11 декабря по 7 января. Здесь же с 25 по 30 декабря пройдут дневные новогодние детские анимационные программы, мастер-классы», цитирует Лучину агентство «Минск-Новости».
Обещается и форум дедов морозов и снегурочек. Он пройдет в Верхнем городе 24 декабря. Ранее сообщалось, что уличную сцену в этом месте планируется сделать похожей на пирамиду. Это будет система сценических подиумов.
В Верхнем городе будет одна из основных площадок для массовых гуляний. С 14 декабря 2024 года по 14 января 2025 года там будет ярмарка «Калядны кірмаш». В деревянных ларьках можно будет купить елочные украшения, сувениры, сладости и так далее.
Вторая площадка — у Дворца спорта. Там с 25 декабря нынешнего года по 7 января будущего ежедневно в 19:00 будут показывать представление «Волшебник старого города, или Тайна Троицкого предместья».
Кстати, у ратуши в Верхнем городе тоже будет представление: ежедневно с 25 декабря по 2 января в 17:30 и 20:00. Программа называется «Новый год в стране игрушек».
Будут и ночные концерты с 31 декабря на 1 января. У Дворца спорта такое представление начнется в 00:30 и продлится до 04:00. Там же запланирован еще один концерт 1 января с 19:30 до 22:00.
Всего по городу будет более ста различных праздничных гуляний, а именно в новогоднюю ночь, кроме Дворца спорта, их организуют еще на двух десятках уличных площадок. Например, это территория у «Чижовка-Арены», у бассейна «Волат», у Дворца детей и молодежи «Золак», у Минского городского дворца культуры, у кинотеатра «Салют», у Дворца культуры железнодорожников, у Национальной библиотеки и так далее. Площадки будут работать в новогоднюю ночь до 3 — 4 часов утра.
Кстати, специально ради праздника, в городе продлят работу общественного транспорта: метро — до 04:00, наземных видов — до 05:00.