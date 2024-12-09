Главный Дед Мороз Минска поселится на северо-востоке столицы

Всего по городу будет более ста различных праздничных гуляний, а именно в новогоднюю ночь, кроме Дворца спорта, их организуют еще на двух десятках уличных площадок. Например, это территория у «Чижовка-Арены», у бассейна «Волат», у Дворца детей и молодежи «Золак», у Минского городского дворца культуры, у кинотеатра «Салют», у Дворца культуры железнодорожников, у Национальной библиотеки и так далее. Площадки будут работать в новогоднюю ночь до 3 — 4 часов утра.