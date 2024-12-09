В Ишимбае сожители устроили у себя в квартире наркопритон

Согласно версии следствия, с марта 2023 по март этого года проживающие вместе мужчина и женщина организовали в квартире по улице Губкина наркопритон. Они оборудовали помещение необходимыми предметами для изготовления и употребления запрещенных веществ. Граждане, которые посещали жилище, предоставляли сожителям наркотики.