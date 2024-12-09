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В Ишимбае сожители устроили у себя в квартире наркопритон

В Башкирии сожители организовали в квартире наркопритон.

Источник: Комсомольская правда

Жители башкирского города Ишимбай предстанут перед судом за организацию притона. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

Согласно версии следствия, с марта 2023 по март этого года проживающие вместе мужчина и женщина организовали в квартире по улице Губкина наркопритон. Они оборудовали помещение необходимыми предметами для изготовления и употребления запрещенных веществ. Граждане, которые посещали жилище, предоставляли сожителям наркотики.

Деятельность наркопритона пресекли сотрудники полиции. На сожителей завели уголовное дело по статье «Содержание притона и систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Обвиняемые признали вину. Материалы дела направлено в Ишимбайский городской суд для рассмотрения по существу.

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