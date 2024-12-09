Российские компании начали внедрять технологии искусственного интеллекта

В последние годы искусственный интеллект (ИИ) стал одним из главных драйверов развития мировой экономики, и Россия не исключение. Внедрение этих технологий в самых разных отраслях открывает новые горизонты для повышения эффективности, инновационного развития и улучшения качества жизни людей. Гранты, которые выделяют фонды развития, помогают выявить новые области, где ИИ способен принести максимальную пользу.

С 2019 года по нацпроекту «Цифровая экономика» поддержку от Фонда «Сколково» получили уже более 60 компаний, а прямо сейчас идет анализ заявок, поступивших в 2024 году. Экономический эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта в различных отраслях превысил 1 трлн рублей. «Газета.Ru» рассказывает о проектах, которые будут способствовать дальнейшему увеличению этого показателя.