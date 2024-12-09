В зоопарке Ростова-на-Дону отметили День ламы

Как оказалось, в зоосаде донской столицы сейчас живут ламы, гуанако и альпака. Эти виды имеют отличия, хотя чаще всего внешне они напоминают маленьких безгорбых верблюдов. Одомашненных лам и альпак разводят главным образом в Перу и Боливии ради ценной шерсти.