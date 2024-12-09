Сегодня, 9 декабря, в зоопарке Ростова-на-Дону отметили День ламы. Всем полюбившиеся добродушные и пушистые питомцы сегодня были под особым вниманием.
— Этот праздник посвящен ламам — священным животным, которые являются символом мудрости и духовной силы в буддизме и тибетской культуре, — рассказали в VK ростовского зоопарка.
Как оказалось, в зоосаде донской столицы сейчас живут ламы, гуанако и альпака. Эти виды имеют отличия, хотя чаще всего внешне они напоминают маленьких безгорбых верблюдов. Одомашненных лам и альпак разводят главным образом в Перу и Боливии ради ценной шерсти.
Напомним, ранее сурки ростовского зоопарка впали в спячку.