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В зоопарке Ростова-на-Дону отметили День ламы

День ламы отметили в зоопарке Ростова-на-Дону 9 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 9 декабря, в зоопарке Ростова-на-Дону отметили День ламы. Всем полюбившиеся добродушные и пушистые питомцы сегодня были под особым вниманием.

— Этот праздник посвящен ламам — священным животным, которые являются символом мудрости и духовной силы в буддизме и тибетской культуре, — рассказали в VK ростовского зоопарка.

Как оказалось, в зоосаде донской столицы сейчас живут ламы, гуанако и альпака. Эти виды имеют отличия, хотя чаще всего внешне они напоминают маленьких безгорбых верблюдов. Одомашненных лам и альпак разводят главным образом в Перу и Боливии ради ценной шерсти.

Напомним, ранее сурки ростовского зоопарка впали в спячку.