«Это была машина, подаренная на рождение нашей дочери Майи!» Экс-жена Александра Солодухи рассказала о попавшей в ДТП машине

Бывшая жена сына Александра Солодухи-младшего Кристина на фоне аварии, в которую попал ее экс-супруг вместе с отцом и братом, рассказала про их отношения после развода. О том, что певец Александр Солодуха попал в жуткое ДТП, мы писали ранее.
— Машина всмятку. Слава богу, живы-здоровы. Господь бог подарил вторую жизнь, — констатировал сам 65-летний артист.
За рулем машины, которая из-за гололедицы съехала в кювет и несколько раз перевернулась, был Александр Солодуха-младший, сын певца, который не так давно женился во второй раз.
Авария была жуткой, к счастью, никто серьезно не пострадал. Фото: личная страница Кристины Солодухи в соцсети.
От первого брака у Александра Солодухи-младшего есть дочь Майя, которую родила его первая жена очаровательная Кристина Солодуха.
Девушка — хореограф, у нее своя студия танца и она весьма активно ведет соцсети. Недавно Кристина у себя в аккаунте рассказала о том, что машина, которая попала в аварию, это подарок от бывшего тестя, который он преподнес семье сына в день, когда родилась его внучка.
— К рождению Майи купил сыну «Рено-Степвей» — прямо из салона. Сделали это 14 мая, Сашка на седьмом небе от счастья. Эта покупка давно значилась у меня в планах, Антону в свое время к рождению детей купил квартиру, — рассказывал сам певец в одном из интервью, текстом которого поделилась Кристина Солодуха.
Кристина поделилась ретростатьей с интервью бывшего свекра. Фото: личная страница Кристины Солодухи в соцсети.
Фолловеры Кристины поинтересовались у нее: если машина была подарена в браке к рождению дочери, то почему бывшие супруги не разделили ее после развода.
— Что-то в последнее время мне все про бывшего скидывают. Люди, успокойтесь! Все реально счастливы! Мы с Сашкой остались друзьями. С Майей помогает, вопросов нет! — написала девушка. — По поводу машины я расстроилась, просто искренне жаль, что когда-то такая большая радость для нас уничтожена. Мы с Сашей почти 3 года мечтали о машине. И когда подарили, можно представить, как мы были этому рады. Самое главное — все живы и здоровы остались!!!
Подписчики не останавливались в своих расспросах, а Кристина, решив быть максимально открытой и честной, некоторое их любопытство удовлетворила.
Девушка рассказала: в браке с Александром Солодухой-младшим у них появилась уютная дача.
Супруги расстались цивилизованно. Фото: личная страница Кристины Солодухи в соцсети.
— Раз пошла такая тема, у нас и с дачей не было споров и «дележки». Санька мне ровно отдал то, что я вложила в дачу, — отметила девушка. — Все обиды уже ушли. У нас общий ребенок и нам придется общаться еще много лет.
Фолловеры девушки поинтересовались: в курсе ли она, что ее бывший муж не так давно женился во второй раз.
— Поздравила! Можете спать спокойно. Я с Наташей знакома, прекрасный выбор, — ответила Кристина, констатировав, что с избранницей экс-супруга уже знакома.
Девушку спрашивали о личном. Фото: личная страница Кристины Солодухи в соцсети.
Подписчики поинтересовались: а не собирается ли сама бывшая невестка Александра Солодухи последовать примеру бывшего мужа и выйти замуж во второй раз?
— Да, с ребенком очень сложно устраивать личную жизнь. Но возможно. Мало кто готов на такую ответственность. А я и не навязываю. У Майи есть папа! И у меня нет цели залезть кому-то на шею. Мы самодостаточны, — констатировала Кристина.
Пока Кристина всерьез не задумывается над возможностью вновь выйти замуж. Фото: личная страница Кристины Солодухи в соцсети.
— Да, я так быстро замуж явно не выйду. И пока не совсем уверена, что мне сейчас это нужно. Так хорошо, когда никому ничего не должна. Этот вкус свободы, — добавила яркая красавица.
Что касается новых отношения с мужчинами, то Кристина призналась: здесь все не так просто.
Отношения в браке были идеальными. Фото: личная страница Кристины Солодухи в соцсети.
— Все поют красивые песни, а на деле, я пока ни одного не встретила, чтобы вот прям искренне ко мне «прилип», как однажды Саня. Он весь мир мне дарил, все, что я хотела. Я на меньшее не согласна, лучше уже быть одной, — написала Кристина.
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