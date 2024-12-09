«Это была машина, подаренная на рождение нашей дочери Майи!» Экс-жена Александра Солодухи рассказала о попавшей в ДТП машине

— Что-то в последнее время мне все про бывшего скидывают. Люди, успокойтесь! Все реально счастливы! Мы с Сашкой остались друзьями. С Майей помогает, вопросов нет! — написала девушка. — По поводу машины я расстроилась, просто искренне жаль, что когда-то такая большая радость для нас уничтожена. Мы с Сашей почти 3 года мечтали о машине. И когда подарили, можно представить, как мы были этому рады. Самое главное — все живы и здоровы остались!!!