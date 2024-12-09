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В Севастополе три школы полностью ушли на дистант из-за ОРВИ

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек — РИА Новости Крым. В Севастополе на данный момент три школы полностью отправлены на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, на дистант также отправлены отдельные классы школ. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на сегодня школы № 6, 26 и 48 отправлены на дистанционное обучение. На дистанционное обучение отправлены также отдельные классы школ, принято решение о переводе старшеклассников на кабинетную систему обучения. В некоторых группах детских садов также введен карантин», — сказано в сообщении.

По словам Развожаева, на сегодняшний день в Севастополе есть тенденция к росту заболеваемости ОРВИ. Он обусловлен преимущественно циркуляцией вирусов негриппозной этиологии. Также фиксируются случаи заболеваемости внебольничной пневмонией в организованных коллективах.

Ранее замдиректора департамента образования и науки Севастополя Елена Андрус сообщила, что в городе в связи со вспышками ОРВИ прекращено очное обучение в двух школах. Также закрыты на карантин 89 классов еще в 12 общеобразовательных учреждениях.

образование