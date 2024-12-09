В Севастополе три школы полностью ушли на дистант из-за ОРВИ

«По состоянию на сегодня школы № 6, 26 и 48 отправлены на дистанционное обучение. На дистанционное обучение отправлены также отдельные классы школ, принято решение о переводе старшеклассников на кабинетную систему обучения. В некоторых группах детских садов также введен карантин», — сказано в сообщении.