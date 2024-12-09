В двух казанских парках установили новые тренажеры

В парках Казани «Крылья Советов» и «Континент» заменили спортивное оборудование — в пространстве установили восемь новых тренажеров, сообщили в дирекции парков и скверов.
В спортивных зонах появились тренировочные устройства разных видов: по два для гребной тяги и для шаговой ходьбы, скамейка для пресса, тренажеры «дуэт», а также для жима ногами и от груди. Оборудования подходят для развития мышц различных групп.
Ранее сообщалось, что до конца года в парке «Континент» и в сквере по ул. Мира в Дербышках устаревшие детские площадки заменят на современные игровые комплексы. Также обновят часть элементов на детских площадках в парках им. Горького, Победы и «Крылья Советов». Частично заменят и спортивное оборудование в Лядском саду и в парке Победы.
Ремонт в общественных пространствах города ведется круглогодично. Летом частично отремонтировали детский комплекс в парке «Сосновая роща». А в парках «Комсомолец», на бульваре по ул. Фучика и Горкинско-Ометьевском лесу восстановили качели-гнезда. До конца года они появятся в парках им. Горького, им. К. Тинчурина, «Крылья Советов» и на бульваре «Ак чәчәкләр», в последнем еще восстановят батуты.