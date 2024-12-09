В двух казанских парках установили новые тренажеры

Ранее сообщалось, что до конца года в парке «Континент» и в сквере по ул. Мира в Дербышках устаревшие детские площадки заменят на современные игровые комплексы. Также обновят часть элементов на детских площадках в парках им. Горького, Победы и «Крылья Советов». Частично заменят и спортивное оборудование в Лядском саду и в парке Победы.