Тур Тейлор Свифт The Eras Tour собрал рекордные два миллиарда долларов

Шоу Свифт посетили 10 168 008 человек, а средняя цена на билет составила 204 доллара. Больше всего людей (96 006) посетило выступление исполнительницы в Мельбурне. Последний концерт в рамках тура состоялся 8 декабря в Ванкувере.