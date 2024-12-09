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Тур Тейлор Свифт The Eras Tour собрал рекордные два миллиарда долларов

Грандиозный гастрольный тур певицы Тейлор Свифт The Eras Tour стал самым прибыльным в истории. 149 концертов за 21 месяц собрали 2 077 618 725 долларов. Таким образом артистка побила рекорд турне Coldplay «Music of the Spheres», признанного самым кассовым в августе.

Источник: Звук

Грандиозный гастрольный тур певицы Тейлор Свифт The Eras Tour стал самым прибыльным в истории. 149 концертов за 21 месяц собрали 2 077 618 725 долларов. Таким образом артистка побила рекорд турне Coldplay «Music of the Spheres», признанного самым кассовым в августе.

Цифры, подтвержденные продюсерской компанией звезды Taylor Swift Touring, не включают доходы от продажи сувенирной продукции и перепродажу билетов, передает The New York Times.

Шоу Свифт посетили 10 168 008 человек, а средняя цена на билет составила 204 доллара. Больше всего людей (96 006) посетило выступление исполнительницы в Мельбурне. Последний концерт в рамках тура состоялся 8 декабря в Ванкувере.

Ранее Тейлор признали самой богатой женщиной-музыкантом в мире, а ее книгу Eras Tour Book — наиболее успешной в США в 2024 году.