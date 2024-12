Тур Тейлор Свифт The Eras Tour собрал рекордные два миллиарда долларов

Грандиозный гастрольный тур певицы Тейлор Свифт The Eras Tour стал самым прибыльным в истории. 149 концертов за 21 месяц собрали 2 077 618 725 долларов. Таким образом артистка побила рекорд турне Coldplay «Music of the Spheres», признанного самым кассовым в августе.