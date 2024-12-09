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Юрий Слюсарь обратил внимание на жалобы относительно парка в Белой Калитве

Врио главы Ростовской области проверит ситуацию с благоустройством парка в Белой Калитве.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь обратил внимание на состояние парка имени Маяковского в Белой Калитве. Контроль потребовался в связи с жалобами местных жителей.

— На благоустройство парка потратили немалые деньги, но жители негодуют. Открытие итак перенесли на год, но парк до сих пор не готов к приему гостей. Будем разбираться, — написал в Telegram Юрий Слюсарь.

Врио главы региона поручил своему заместителю Игорю Сорокину до конца недели представить сравнительный анализ проекта благоустройства и той ситуации, которая сложилась в итоге.

— Если люди массово жалуются в соцсетях, значит проблема, действительно, есть. Закрывать глаза на это нельзя, — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Напомним, в 2021 году на благоустройство зоны отдыха площадью 6,5 га муниципалитету были выделены средства из федерального бюджета. Планировался целый ряд работ. В частности, собирались смонтировать систему водоснабжения, оборудовать новую сцену и посты охраны.