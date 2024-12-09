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В центре Воронежа на четыре часа выключат светофор

Он не будет работать на перекрестке улиц Плехановской и Никитинской.

Источник: Комсомольская правда

На одном из самых оживленных участков дороги в центре Воронежа во вторник, 10 декабря, отключат светофор. Он не будет работать с 10.00 до 14.00 на перекрестке улиц Плехановской и Никитинской. Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства.

Причину отключения объяснили необходимости реконструкции светофора. Водителям, обычно ездящим по этому участку, лучше в эти часы выбрать другой маршрут. Либо если альтернативы нет, ориентироваться на дорожные знаки и смириться с возможностью попасть в пробку.

Ранее светофор отключали на проспекте Революции у Дома офицеров. Сейчас он снова нормально работает.