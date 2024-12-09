В центре Воронежа на четыре часа выключат светофор

На одном из самых оживленных участков дороги в центре Воронежа во вторник, 10 декабря, отключат светофор. Он не будет работать с 10.00 до 14.00 на перекрестке улиц Плехановской и Никитинской. Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства.