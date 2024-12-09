Какая погода будет в Казахстане 10 декабря

В Алматинской области днем на востоке, в центре и в горных районах возможен небольшой снег. На севере, юге, в горных районах области временами слабый туман. Ветер северных направлений 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на севере, в горных районах области 22−27 мороза, днем 2−7, на севере, в горных районах области 12−17 мороза.