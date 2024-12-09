Какая погода будет в Казахстане 10 декабря

В Абайской области по данным синоптиков ночью и утром на востоке и юге прогнозируется небольшой снег. Ветер северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 23−28, на востоке, юге области 17, днем 15−20, на юге области 7−12 мороза.
В Акмолинской области на западе, севере и востоке ожидается небольшой снег, низовая метель. Ночью и утром на юге, востоке области туман. Ветер юго-западный 9−14, утром и днем на западе, севере области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 23−28, на западе, севере области 20 мороза, днем 15−20, на западе, севере области 11 мороза.
В Актюбинской области осадков не обещают. Ветер юго-восточный, южный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, на востоке области 21, днем 5−10, на востоке области 13 мороза.
В Алматинской области днем на востоке, в центре и в горных районах возможен небольшой снег. На севере, юге, в горных районах области временами слабый туман. Ветер северных направлений 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на севере, в горных районах области 22−27 мороза, днем 2−7, на севере, в горных районах области 12−17 мороза.
В Атырауской области будет без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на востоке области 13−18 мороза, днем 0−5, на востоке области 8 мороза.
В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на востоке обещают небольшой снег. Ветер северо-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 22−27, на юге области 18, днем 15−20, на юге области 12 мороза.
В Жамбылской области осадков не обещают. На юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный 9−14, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 11−16, в горных районах области 21, днем 6−11, в горных районах области 14 мороза.
В Жетысуской области в северной половине области возможен снег, туман, низовая метель. Ветер северо-западный 9−14, на востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, на севере, в горных районах области 23 мороза, днем 6−11, на севере, в горных районах области 16 мороза.
В Западно-Казахстанской области будет без осадков. Ветер юго-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на юге области 5, днем 0−5 мороза.
В Карагандинской области на юге и востоке прогнозируют небольшой снег. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 25−30, на юге области 20 мороза, днем 17- 22, на юге области 13 мороза.
В Костанайской области днем на севере и востоке обещают снег, низовая метель. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер юго-западный 9−14, днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, на юго-востоке области 23, днем 6−11, на юго-востоке области 14 мороза.
В Кызылординской области без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, днем 5−10, на юге области 2 мороза.
В Мангистауской области осадков не обещают. Ветер юго-восточный 9−14, на западе области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, на севере области 12 мороза, днем 3 мороза-2 тепла, на севере области 6 мороза.
В Павлодарской области на юге и востоке возможен небольшой снег. Ночью на востоке области туман. Ветер северо- западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 20−25, днем 15−20 мороза.
В Северо-Казахстанской области днем на западе, севере и востоке обещают снег, метель. На юге, востоке области туман. Ветер юго- западный ночью 9−14, на западе, севере области порывы 15−20 м/с, днем 15−20, на западе, востоке области порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на юго-востоке области 23, днем 8−13 мороза.
В Туркестанской области будет без осадков. На западе, юге, в предгорных районах области туман. Ветер восточный 8−13, днем на горных перевалах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 11−16, на севере, в горных районах области 19 мороза, днем 3 мороза-2 тепла, на севере, в горных районах области 7 мороза.
В Улытауской области осадков не обещают. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер северо-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, на востоке области 26 мороза, днем 15−20 мороза.
Погода в мегаполисах.
В г. Астане синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью небольшой снег. Ночью и утром туман. Ветер юго- западный ночью 2−7, днем 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 25−27, днем 15−17 мороза.
В г. Алматы обещают переменную облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура воздуха ночью 14−16, днем 4−6 мороза.
В г. Шымкенте ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 14−16 мороза, днем 1 мороза-1 тепла.