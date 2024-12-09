Власти региона учредили звание «Почетный донор Ростовской области»

Донские власти учредили звание «Почетный донор Ростовской области». Соответствующее постановление было утверждено на заседании в правительстве региона сегодня, 9 декабря.
Новое звание смогут присваивать жителям области, безвозмездно сдавшим кровь и (или) ее компоненты на станции переливания крови в Ростове-на-Дону от 30 до 40 раз.
Почетным донорам будут вручать нагрудный знак и удостоверение. Также положена ежегодная выплата, эту информацию уточнил глава донского минздрава Юрий Кобзев.
Добавим, постановление вступит в силу с 1 января 2025 года.