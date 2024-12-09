Строительство основного участка ВСМ Москва — Петербург начнется в 2025 году

«Надо очень четко понимать, что сама ВСМ Москва — Санкт-Петербург, она состоит из семи этапов. Это, собственно, ВСМ. Плюс входы и выходы в Москву, Санкт-Петербург. Входы уже начали строить. Поэтому можно сказать, что с этой точки зрения Москва — Санкт-Петербург сегодня уже находится в работе и строится. Но по вот этому основному участку, где у нас как раз и предусмотрено эстакадное прохождение самой магистрали и так далее, у нас проектная документация будет готова, надеемся, в первом полугодии следующего года. После этого можно будет уже выходить на физическое строительство», — сказал он.