Строительство основного участка ВСМ Москва — Петербург начнется в 2025 году

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Строительство основного участка первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург может начаться после готовности проектной документации в первом полугодии 2025 года, сообщил журналистам замглавы Минтранса РФ Алексей Шило. Ранее планировалось, что строительство начнется в 2024 году.
«Надо очень четко понимать, что сама ВСМ Москва — Санкт-Петербург, она состоит из семи этапов. Это, собственно, ВСМ. Плюс входы и выходы в Москву, Санкт-Петербург. Входы уже начали строить. Поэтому можно сказать, что с этой точки зрения Москва — Санкт-Петербург сегодня уже находится в работе и строится. Но по вот этому основному участку, где у нас как раз и предусмотрено эстакадное прохождение самой магистрали и так далее, у нас проектная документация будет готова, надеемся, в первом полугодии следующего года. После этого можно будет уже выходить на физическое строительство», — сказал он.
В сентябре 2024 г. в интервью ТАСС вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщал, что начать строительство участка Москва — Тверь планируется в сентябре текущего года. Затем в декабре текущего года он сообщил ТАСС, что строительство ВСМ еще не началось, ведется проектная проработка.
Министр транспорта РФ Роман Старовойт также сообщал, что строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург может начаться уже в 2024 году.
О первой в России ВСМ
Строительство ВСМ Москва — Санкт Петербург предусмотрено проектом Транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. Магистраль предназначена для пассажирского движения, она пройдет по территории шести российских регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. Целевые показатели проекта предусматривают увеличение пассажиропотока высокоскоростного сообщения между двумя городами с около 5 млн пассажиров до 23 млн к 2030 году.
Согласно распоряжению правительства РФ, проектирование и строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург запланировано на 2024−2028 годы, а ввод в эксплуатацию — на второй квартал 2028 года.