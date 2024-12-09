Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 10 декабря

Во вторник, 10 декабря, будут отключены светофоры на перекрестках:

— улиц Университетская Набережная и Академика Макеева — с 10:00 до 14:00;

— улиц Братьев Кашириных и 40-летия Победы — с 09:00 до окончания работ;

— улиц Героев Танкограда и Салютная — с 09:00 до окончания работ;

— на улице Свободы при выезде с Привокзальной площади — с 13:00 до окончания работ.