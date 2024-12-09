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Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 10 декабря

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 10 декабря 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.

Отключение электроэнергии:

— ч/с: Чайковского, 22/ 2, СНТ «Любитель-1», 1−8 — с 13:00 до 16:00.

КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.

Отключение водоснабжения:

— Лобырина, 7, 11-А, 11-Б; Профессора Благих, 63-А, 65; Генерала Мартынова, 2, 6, 8 — с 09:30 до 20:00.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.

Отключение водоснабжения:

— Новороссийская, 122 — с 10:00 до 20:00.

Отключение газоснабжения:

— Отечественная, 17 — с 09:00 до 17:00.

Отключение электроэнергии:

— ч/с: Амурская, 1−8; Гончаренко, 16−62 — с 08:00 до 18:00.

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.

Отключение газоснабжения:

— Ярослава Гашека, 14; 50-летия ВЛКСМ, 3; Мира, 12 — с 09:00 до 17:00.

Отключение электроэнергии:

— Пекинская, 25-В, 25-Б — с 08:00 до 17:00.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН.

Отключение водоснабжения:

— Днепропетровская, 4 — с 09:00 до 19:00.

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.

Отключение электроэнергии:

— ч/с п. Развязка — с 10:00 до 11:00;
 — ч/с: Танкистов, 97−129; Краснофлотская, 8−45; Магистральный переулок, 3−16; Поршневой переулок, 1−16; Фабрично-Заводской 6-й переулок, 30−62; Красносельская, 1−28; Южноуральская, 5−9; Катерная, 47−68 — с 08:30 до 18:00.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.

Плановые работы не проводятся.

ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.

Вниманию водителей и пешеходов!

Во вторник, 10 декабря, будут отключены светофоры на перекрестках:
 — улиц Университетская Набережная и Академика Макеева — с 10:00 до 14:00;
 — улиц Братьев Кашириных и 40-летия Победы — с 09:00 до окончания работ;
 — улиц Героев Танкограда и Салютная — с 09:00 до окончания работ;
 — на улице Свободы при выезде с Привокзальной площади — с 13:00 до окончания работ.

Будьте внимательны и осторожны!

ЖКХ