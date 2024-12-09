Туроператор сказал белорусам, что известно про отдых в Турции в 2025 году

Отмечается, что с 18 апреля 2025 года будет дан старт полетов в Анталью. Вылеты будут осуществляться практически каждый день и на любое число дней. Что касается вылетов в Измир, то они начнутся с 26 мая. В Бодрум «Белавиа» начнет летать с 29 мая.