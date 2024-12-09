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Туроператор сказал белорусам, что известно про отдых в Турции в 2025 году

Белорусский туроператор сказал, как будут организованы рейсы в Турцию в 2025.

Источник: Комсомольская правда

Туроператор сказал белорусам, что известно про отдых в Турции в 2025 году. Подробности рассказали в пресс-службе Республиканского союза туристических организаций.

Сказано, что туроператор «АэроБелСервис», выступающий консолидатором рейсов, объявил программу полетов на популярные турецкие курорты. По данным туристического оператора, вылеты «Белавиа» будут организованы на Анталийское, а также Эгейское побережье.

Отмечается, что с 18 апреля 2025 года будет дан старт полетов в Анталью. Вылеты будут осуществляться практически каждый день и на любое число дней. Что касается вылетов в Измир, то они начнутся с 26 мая. В Бодрум «Белавиа» начнет летать с 29 мая.

«Обе программы доступны с отдыхом на 11−12 дней», — говорится в сообщении.

Кроме того, в РСТО обратили внимание на то, что раннее бронирование туров в Турцию уже началось. Отмечается, что первоначальный платеж составляет 10%. Также сказано, что полная оплата тура производится за 21 календарный день до вылета.

Тем временем «Белавиа» сказала о прямых авиарейсах из Бреста в Санкт-Петербург в 2025 году.

Кстати, новый авиарейс запускается перед Новым годом из Минска в Китай.

Ранее мы писали, что более 30 поездов между Беларусью и Россией добавятся на новогодние праздники.