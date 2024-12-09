Подобраны оптимальные параметры для производства кобальтовых наночастиц

При этом исследователи выяснили, что дальнейшее уменьшение толщины пленок ведет не к уменьшению размеров наночастиц, а к их резкому увеличению, что связано с принципиально разным характером распределения тепла в относительно тонких и толстых пленках. Понимание этого позволит производить магнитные наночастицы заданных размеров из оксида кобальта и подбирать их свойства для каждого возможного применения этих структур, подытожили ученые.