Подобраны оптимальные параметры для производства кобальтовых наночастиц

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российские исследователи разработали подход, позволяющий получать магнитные наночастицы в широком диапазоне размеров, от 70 до 1 020 нанометров, путем облучения тонких пленок из кобальта при помощи лазерных импульсов. Их создание открывает новые возможности для лечения онкологических заболеваний, сообщил Центр научной коммуникации МФТИ.
«Достигнутые учеными результаты могут поспособствовать развитию нанотехнологий и расширению сферы их применения в различных отраслях, включая медицину. В частности, магнитные наночастицы могут использоваться для адресной доставки лекарств или в биосенсорике», — говорится в сообщении.
Открытие было совершено группой российских физиков из МФТИ и МГУ имени Ломоносова под руководством профессора МГУ Николая Чеченина при изучении взаимодействий между импульсами инфракрасного лазерного излучения и погруженными в дистиллированную воду пленками из кобальта, которые обладали толщиной от 5 до 500 нанометров.
Как отмечают ученые, для медицинских применений магнитных наночастиц из кобальта крайне важно, чтобы они обладали определенными размерами и формой, от которых зависит вероятность проникновения этих структур в живые клетки и ткани тела человека. Это напрямую влияет на эффективность и избирательность терапии, что побуждает ученых разрабатывать методы контролируемого промышленного синтеза подобных наноструктур.
Российские физики обнаружили, что подобные магнитные наночастицы можно получать, если облучать тонкие пленки из кобальта, чья толщина составляет от 35 до 500 нанометров, при помощи очень коротких и низкочастотных импульсов инфракрасного лазера. В таком случае взаимодействия излучения и металла приводят к появлению большого числа однотипных наноструктур из оксида кобальта (Co3O4), чей диаметр составляет от 70 до 100 нанометров.
При этом исследователи выяснили, что дальнейшее уменьшение толщины пленок ведет не к уменьшению размеров наночастиц, а к их резкому увеличению, что связано с принципиально разным характером распределения тепла в относительно тонких и толстых пленках. Понимание этого позволит производить магнитные наночастицы заданных размеров из оксида кобальта и подбирать их свойства для каждого возможного применения этих структур, подытожили ученые.