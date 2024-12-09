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Последние новости к вечеру 9 декабря 2024 года

Обзор последних новостей к вечеру 9 декабря 2024 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 9 декабря — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 9 декабря 2024 года.

Песков подтвердил предоставление убежища Асаду по решению Путина

Источник: AP 2024

Дмитрий Песков сообщил, что решение о предоставлении убежища Башару Асаду и его семье могло быть принято только Владимиром Путиным. Официальных заявлений по этому поводу не было, детали Песков не комментировал.

В Кремле оценили возможность дальнейшего присутствия военных РФ в Сирии

Дмитрий Песков анонсировал «серьезный разговор» о военном присутствии РФ с будущими властями Сирии. Российские военные принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности.

Хинштейн отправил в отставку правительство Курской области

Источник: Пресс-служба Президента России

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отправил в отставку региональное правительство. Члены кабмина останутся в статусе врио до выборов губернатора. Хинштейн готов принять увольнение тех, кто не готов работать в новом формате.

Россия передала Украине тела погибших при крушении Ил-76

Россия передала Украине тела военнопленных, погибших в крушении Ил-76, заявила омбудсмен Татьяна Москалькова. Она подтвердила продолжение обменов телами погибших для соблюдения гуманитарных ценностей и возможности семей почтить память.

Словарь Merriam-Webster выбрал слово года

Источник: AP 2024

Словом 2024 года по версии Merriam-Webster стало «polarization» («поляризация»), символизирующее крайнее разделение и разногласия. Редактор словаря отметил, что термин отражает отход от центра к крайностям.