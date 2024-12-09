Уфимские врачи перечислили самые действенные способы восполнить в организме нехватку витамина D

Специалисты Республиканского клинического перинатального центра в Уфе утверждают, что во время зимы поддержание уровня витамина D особенно важно для будущих мам, поскольку именно он важен для здоровья как самой беременной, так и ее малыша.
Витамин D принимает участие в формировании костной ткани, оказывает поддержку иммунитету, способствует нормальному функционированию сердца и нервной системы. В холодное время года, когда солнечных дней не так уж и много, важно, чтобы витамин D поступал в организм в необходимых количествах. Медики часто рекомендуют дополнительные источники этого витамина для поддержания оптимального уровня. Один из простых и безопасных вариантов — добавки витамина D. Однако употреблять их стоит лишь по назначению врача, поскольку дозировка зависит от индивидуальных потребностей организма и должна контролироваться.
Также стоит обратить внимание на питание. Специалисты выделяют несколько продуктов, богатых витамином D:
1) Жирная рыба (лосось, сельдь и скумбрия).
2) Яичный желток.
3) Печень.
4) Молочные продукты.
5) Злаки.
Медики утверждают, что зимой иммунитет, как правило, ослаблен, и потому дополнительная поддержка может помочь в снижении риск заболевания простудой и вирусными инфекциями, а также улучшить настроение. Согласно исследованиям, витамин D положительно влияет на эмоциональное состояние. Благодаря этому снижается риск сезонных депрессий и поддерживается общее ощущение благополучия.
Тем не менее, стоит помнить, что избыток витамина D может нанести вред. Очень важно придерживаться назначений специалиста и тщательно контролировать уровень витамина в организме. Самая простая профилактика поможет поддерживать баланс и избежать рисков.
Специалисты считают, что поддержание уровня витамина D в организме являет собой заботу о здоровье, которая непременно окупится хорошим самочувствием и позитивным настроем.
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