Уфимские врачи перечислили самые действенные способы восполнить в организме нехватку витамина D

Витамин D принимает участие в формировании костной ткани, оказывает поддержку иммунитету, способствует нормальному функционированию сердца и нервной системы. В холодное время года, когда солнечных дней не так уж и много, важно, чтобы витамин D поступал в организм в необходимых количествах. Медики часто рекомендуют дополнительные источники этого витамина для поддержания оптимального уровня. Один из простых и безопасных вариантов — добавки витамина D. Однако употреблять их стоит лишь по назначению врача, поскольку дозировка зависит от индивидуальных потребностей организма и должна контролироваться.