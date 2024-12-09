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Николай Басков рассказал, как Леонид Агутин выступал для уборщицы на Новый год

Певец Николай Басков рассказал, что однажды на новогоднем корпоративе его коллега Леонид Агутин пел для одной уборщицы. Все дело в том, что сам клиент ушел с вечеринки и забрал с собой всех гостей.

Источник: Звук

Певец Николай Басков рассказал, что однажды на новогоднем корпоративе его коллега Леонид Агутин пел для одной уборщицы. Все дело в том, что сам клиент ушел с вечеринки и забрал с собой всех гостей.

Кроме работницы в зале остались только сам Басков и Арина Шарапова, которые были ведущими мероприятия. Леонид продолжил петь, несмотря на отсутствие публики, так как гонорар ему уже заплатили. «Мы сидели и слушали Агутина», — вспомнил Николай в шоу «Тема» на RU.TV.

В прошлом декабре певица Нюша рассказала, как в Новый год выступала на боксерском ринге.