В Азовском районе неизвестные обокрали пять магазинов

По предварительной информации ведомства, неизвестные проникли в пять торговых точек и украли имущество. Когда хозяева магазинов увидели пропажу, то вызвали на место ЧП сотрудников полиции. Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий.