В Азовском районе неизвестные обокрали пять магазинов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области. Происшествие случилось 9 декабря в селе Самарское Азовского района.
По предварительной информации ведомства, неизвестные проникли в пять торговых точек и украли имущество. Когда хозяева магазинов увидели пропажу, то вызвали на место ЧП сотрудников полиции. Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий.
Полиция установит все обстоятельства произошедшего. Сумма ущерба, а также личности причастных к совершению данных преступлений.