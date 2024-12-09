В Москве прошла премьера фильма братьев Андреасян «Домовенок Кузя»

Ценность всего этого за пределами коммерческого измерения (прокат будет успешный), кажется, отсутствует. Мультфильмы про домовенка Кузю, а также близкий им цикл про дядюшку Ау, описывали последствия урбанизации, столкновение деревни с городом — точнее, поглощение первой последним. Древнее, мистическое и хтоническое, то есть неподвластное людям, в них сохраняло право на существование, но под обязательством вписываться в человеческую реальность. О чем хочет поговорить новая лента, разобрать сложно. О том, что не нужно продавать простаивающую дачу? Или о том, что счастье — это когда все дома и на Новый год смотрят обращение «верховного домовенка»?