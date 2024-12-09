59-летнего жителя Салавата не могут отыскать уже почти две недели

В Башкирии разыскивают 59-летнего Роберта Гайсина из Салавата. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно с 28 ноября. Приметы пропавшего: его рост — 184 сантиметра, у него среднее телосложение, седые волосы с залысинами и карие глаза. Был одет в черные куртку, брюки, ботинки и вязанную шапку.
Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
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