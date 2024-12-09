Белоруска Арина Соболенко впервые в карьере признана игроком года

В сообщении сказано, что белоруска Соболенко впервые в своей карьере была признана игроком года. Она одержала победу в номинации «Игрок года-2024». К слову, вместе с белорусской теннисисткой на победу в данной номинации претендовали полька Ига Свентек, американка Кори Гауфф, китаянка Циньвэнь Чжэн, итальянка Жасмин Паолини.