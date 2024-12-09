Белоруска Арина Соболенко впервые в карьере признана игроком года по версии WTA. Об этом сообщили на официальном сайте Женской теннисной ассоциации.
В сообщении сказано, что белоруска Соболенко впервые в своей карьере была признана игроком года. Она одержала победу в номинации «Игрок года-2024». К слову, вместе с белорусской теннисисткой на победу в данной номинации претендовали полька Ига Свентек, американка Кори Гауфф, китаянка Циньвэнь Чжэн, итальянка Жасмин Паолини.
В WTA напомнили, что 26-летняя Соболенко смогла дойти до семи финалов в 2024 году. Кроме того, она выиграла четыре турнира: Australian Open (смогла защитить титул), соревнования в Цинциннати, US Open, чемпионат в Ухане.
«В октябре она вернула себе первое место в мировом рейтинге PIF WTA и завершила сезон на первой позиции по итогам года после своей четвертой подряд квалификации в финале WTA», — уточнили в сообщении.
Напомним, что белоруска Арина Соболенко заработала 30 миллионов долларов призовых за карьеру.
Тем временем первая ракетка мира показала, сколько одежды меняет за день: «Проведи день со мной».
Кстати, белорусские теннисистки Соболенко и Азаренко начнут сезон в Брисбене.