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Во вторник в Челябинске отключат светофоры на четырех перекрестках

В Челябинске на четырех перекрестках отключат светофоры 10 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 10 декабря, в Челябинске временно отключат светофоры на четырех перекрестках. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства.

— С 9:00 до окончания работ светофоры будут отключены на перекрестках улиц Братьев Кашириных и 40-летия Победы, а также на пересечении улиц Героев Танкограда и Салютной, — рассказали в комитете дорожного хозяйства.

Кроме того, с 13:30 и до окончания работ светофоры не будут работать на улице Свободы в районе выезда с Привокзальной площади. На пересечении улиц Университетской Набережной и Академика Макеева системы автоматического регулирования движения будут отключены с 10:00 до 14:00.