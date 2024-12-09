Во вторник в Челябинске отключат светофоры на четырех перекрестках

Кроме того, с 13:30 и до окончания работ светофоры не будут работать на улице Свободы в районе выезда с Привокзальной площади. На пересечении улиц Университетской Набережной и Академика Макеева системы автоматического регулирования движения будут отключены с 10:00 до 14:00.