Врач сказал о ситуации с эндопротезированием в Беларуси. Подробности рассказал главный врач 6-й городской клинической больницы Виктор Аносов, пишет Sputnik.by.
Он акцентировал внимание на том, что 6-я городская больница, а также Минск в целом смогли выполнить две недели назад распоряжение президента Беларуси.
— Граждане из листа ожидающих, поставленных на учет до 23 мая, уже полностью получили медпомощь и сейчас последние (речь идет о пациентах. — Ред.) выписываются из больницы и переходят на этап реабилитации, — уточнил главврач.
Аносов отметил, что, согласно распоряжению Министерства здравоохранения в Минске нужно имплантировать 1920 эндопротезов тазобедренного сустава, а также 1620 протезов коленного сустава.
— В настоящий момент план по коленным суставам выполнен на более 85% и на более 99% — план по тазобедренным.
По его словам, врачи сумели столкнуться с очень большим числом отказов по операциям, касающимся замены коленного сустава. Он пояснил, что когда с пациентами разговаривают, то выясняется, про запас, «просто постоять в очереди, чтобы если что-то в будущем случится, не ждать долго».
Главный врач акцентировал внимание на том, что сейчас наступило время, что пациенты уже долго и не ждут, заметив, что каждый день в Минске проводится более 100 операции по эндопротезированию. Большая часть из них приходится на замену тазобедренного и коленного сустава. Он также подчеркнул, что эндопротезирование является серьезной операцией, которая выполняется только по показаниям врача.
Ранее белорусский врач дала совет, как быстро вылечить ОРВИ.
Кстати, белорусские врачи сказали, почему нельзя отоспаться на выходных за всю неделю.
А еще белорусские врачи рассказали об узлах в щитовидке: как распознать, группа риска, злокачественные узлы на УЗИ, кому не надо увлекаться йодом.