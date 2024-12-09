Врач сказал о ситуации с эндопротезированием в Беларуси

Главный врач акцентировал внимание на том, что сейчас наступило время, что пациенты уже долго и не ждут, заметив, что каждый день в Минске проводится более 100 операции по эндопротезированию. Большая часть из них приходится на замену тазобедренного и коленного сустава. Он также подчеркнул, что эндопротезирование является серьезной операцией, которая выполняется только по показаниям врача.