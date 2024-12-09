Nature объявил 10 главных научных ньюсмейкеров года

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Редакция ведущего научного журнала Nature огласила список из 10 ньюсмейкеров, особенно сильно повлиявших на развитие науки в 2024 году. В их число попала миссия «Чанъэ-6», впервые доставившая на Землю пробы пород с обратной стороны Луны, сообщила пресс-служба издания.
«Планетологи со всего мира с нетерпением ожидают возможности получить доступ к первым в истории образцам материи с обратной стороны Луны. Их изучение прольет свет на то, почему невидимое для нас полушарие естественного спутника Земли выглядит и устроено совершенно не так, как ее видимая сторона. Первые результаты их изучения будут доступны публике уже в ближайшие месяцы», — говорится в сообщении.
Каждый год редакция научного издания Nature составляет список самых значимых открытий, произошедших за минувший год, и называет имена людей, особенно сильно повлиявших на развитие науки и ее популяризацию. Они далеко не всегда бывают профессиональными учеными — в некоторых случаях британский журнал отмечает вклад политиков, общественных деятелей и даже нейросетей в научный прогресс.
В 2024 году в число главных «научных ньюсмейкеров», помимо «Чанъэ-6» и руководителя этой миссии Ли Чунлая, также вошли немецкий физик Эккехард Пайк, чьей научной группе удалось в этом году создать сверхточные атомные часы на базе тория-229, а также китайский иммунолог Сюй Хуцзи, разработавший первую в мире клеточную терапию от аутоиммунных болезней, и российско-немецкий экономист Анна Абалкина, раскрывшая сеть поддельных «клонов» реальных научных журналов.
Также в 10-ку ведущих исследователей года вошли американский астроном Венди Фридмэн, чьи наблюдения при помощи телескопа «Джеймс Уэбб» внесли важный вклад в разрешение так называемого «космологического кризиса». Редакция Nature также особо отметила франко-американского математика Реми Лам, разработавшего новые методы прогнозирования погоды при помощи машинного обучения, и африканского вирусолога Пласиде Мбала, раскрывшего историю эпидемии вирусной оспы обезьян.
В этот список попало и большое число активистов и политических деятелей. В их числе — аспирантка из Канады Кейтлин Харас, которая вынудила правительство Джастина Трюдо повысить оплату труда молодых ученых и аспирантов, нобелевский лауреат Мухаммад Юнус, возглавивший Бангладеш после протестов, а также швейцарский юрист Корделия Бэр, выигравшая дело против властей Швейцарии, связанное с влиянием глобального потепления и экстремальных погодных явлений на здоровье пожилых женщин.