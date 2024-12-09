Nature объявил 10 главных научных ньюсмейкеров года

«Планетологи со всего мира с нетерпением ожидают возможности получить доступ к первым в истории образцам материи с обратной стороны Луны. Их изучение прольет свет на то, почему невидимое для нас полушарие естественного спутника Земли выглядит и устроено совершенно не так, как ее видимая сторона. Первые результаты их изучения будут доступны публике уже в ближайшие месяцы», — говорится в сообщении.