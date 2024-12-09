В Ростовской области производитель увеличил выработку продукции из мяса птицы

В Ростовской области местный производитель увеличил выработку продукции из мяса птицы благодаря национальному проекту. Предприятие входит в группу агропромышленных предприятий. Она является одним из крупнейших производителей продовольственной продукции в России и занимает ведущие позиции среди отечественных экспортеров мяса птицы и подсолнечного масла.
РАБОТАЮТ ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛЫ.
Во время проекта на Семикаракорском птицеперерерабатывающем комбинате запустили процесс производства птичьих полуфабрикатов начиная от поступления сырья в цех разделки до зоны отгрузки уже готового продукта. Главная задача — это выявление и снижение количества потерь. Кроме того, сотрудники компании прошли обучение по основным инструментам бережливого производства. Освоение новых навыков происходило под контролем и руководством экспертов Регионального центра компетенций (РЦК).
Всего на этапе диагностики выявили больше 20 ключевых проблем. Именно они снижали производительность. В этот перечень вошли лишние передвижения, недозагруженность оборудования и частые простои.
По словам директора предприятия Владимира Волченкова, они занимались поиском эффективных решений, которые позволят минимизировать потери на производстве.
— В процессе внедрения инструментов бережливого производства мы нашли и нестандартные решения: например, установили разделитель для сортировки правого и левого крыла птицы. Это позволило экономить время на этапе фасовки продукции в лоток. Также мы доработали программное обеспечение и установили запрет выпуска этикетки на упаковку, не соответствующую допустимому весу, — рассказал директор.
НОВЫЕ СТАНДАРТЫ.
На производстве специалисты разработали и запустили в работу стандарты операционных процедур и обслуживания оборудования. Был также создан инфоцентр проекта, который позволил отслеживать все изменения на производстве. Так, инструмент «Матрица компетенций» помог определить имеющиеся навыки сотрудников участка. Было введено премирование сотрудников за подачу предложений по улучшениям. С целью мониторинга и оценки развития производственной системы, выявления и решения проблем ввели регулярный обход производства по чек-листу. Благодаря проделанной работе снизилось время протекания процесса на 15%, а незавершенное производство на 17,6%. При этом, выработка увеличилась на 24,9%.
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ.
Специалисты составили дальнейшие действия на предстоящие 2,5 года. Реализацией идей займтся созданный проектный офис.
— Нацпроект «Производительность труда», реализующийся в Ростовской области в период с 2019 по 2024 год, подводит итоги. Предварительные результаты проекта говорят о востребованности мер господдержки у бизнеса. Большинство предприятий продолжают применять методологию бережливого производства и показывают постоянный устойчивый рост и после завершения проекта. В следующем году федеральный проект «Производительность труда» станет частью масштабного нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», — рассказал первый заместитель губернатора региона Александр Скрябин.