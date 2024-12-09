В Ростовской области производитель увеличил выработку продукции из мяса птицы

На производстве специалисты разработали и запустили в работу стандарты операционных процедур и обслуживания оборудования. Был также создан инфоцентр проекта, который позволил отслеживать все изменения на производстве. Так, инструмент «Матрица компетенций» помог определить имеющиеся навыки сотрудников участка. Было введено премирование сотрудников за подачу предложений по улучшениям. С целью мониторинга и оценки развития производственной системы, выявления и решения проблем ввели регулярный обход производства по чек-листу. Благодаря проделанной работе снизилось время протекания процесса на 15%, а незавершенное производство на 17,6%. При этом, выработка увеличилась на 24,9%.