Из группы Within Temptation ушел клавишник Мартейн Спиренбюрг

Клавишник Мартейн Спиренбюрг покинул нидерландский симфоник-метал-коллектив Within Temptation. Музыкант вошел в состав команды в 2001 году, заменив Мартейна Вестерхольта.
В своих соцсетях Спиренбюрг опубликовал обращение, где назвал Within Temptation «не просто группой, а семьей». «Уходя, я с нетерпением жду работы над новыми проектами, которые позволят мне расти и как музыканту, и как личности. Хотя эта глава подходит к концу, любовь и уважение, которые я испытываю к своим коллегам по группе, останутся со мной навсегда», — написал исполнитель. Остальные участники проекта поддержали и поблагодарили экс-коллегу в ответном посте.
Мартейн был соавтором нескольких песен коллектива: Angels, Memories, Jillian (I'd Give My Heart), Our Solemn Hour и других. Он также писал к трекам оркестровые аранжировки и руководил оркестром во время записи.
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