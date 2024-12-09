Из группы Within Temptation ушел клавишник Мартейн Спиренбюрг

В своих соцсетях Спиренбюрг опубликовал обращение, где назвал Within Temptation «не просто группой, а семьей». «Уходя, я с нетерпением жду работы над новыми проектами, которые позволят мне расти и как музыканту, и как личности. Хотя эта глава подходит к концу, любовь и уважение, которые я испытываю к своим коллегам по группе, останутся со мной навсегда», — написал исполнитель. Остальные участники проекта поддержали и поблагодарили экс-коллегу в ответном посте.