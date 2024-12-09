Женщина из Волгограда нашла 27-летнего сына в морге после звонка с СВО

Жительница Волгограда сообщила журналистам, что нашла в морге тело своего сына с пулевыми ранениями. Ранее он позвонил ей из зоны СВО и сообщил, что его везут «обнулять» в одном спортивном костюме и без оружия — по-видимому, за самовольное оставление части из-за конфликта с командиром. Военная прокуратура пообещала провести проверку инцидента. Как в зоне СВО угрожают «обнулить» и что это значит — в материале «Газеты.Ru».