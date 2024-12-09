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Прокуратура проверяет жалобы строителей участка трассы М-12 в Башкирии на нарушение трудовых прав

Строители участка трассы М-12 в Башкирии пожаловались на нарушение трудовых прав.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура занялась проверкой информации о нарушении трудовых прав строителей трассы М-12 в Башкирии. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Татышлинского района намерена дать оценку действиям руководства «Региональной Строительной Компании» на предмет соблюдения трудового законодательства, в том числе на своевременную и полную оплату труда рабочих.

Прокурор Татышлинского района Фидан Янгуразов приехал к месту пребывания строителей, встретился с коллективом, разъяснил их права и принял обращения. На встрече присутствовали более ста сотрудников компании.

Результаты рассмотрения обращений взяла на контроль прокуратура республики.

— При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — заявили в надзорном ведомстве.

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