Прокуратура проверяет жалобы строителей участка трассы М-12 в Башкирии на нарушение трудовых прав

Прокуратура занялась проверкой информации о нарушении трудовых прав строителей трассы М-12 в Башкирии. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
В ходе проверки прокуратура Татышлинского района намерена дать оценку действиям руководства «Региональной Строительной Компании» на предмет соблюдения трудового законодательства, в том числе на своевременную и полную оплату труда рабочих.
Прокурор Татышлинского района Фидан Янгуразов приехал к месту пребывания строителей, встретился с коллективом, разъяснил их права и принял обращения. На встрече присутствовали более ста сотрудников компании.
Результаты рассмотрения обращений взяла на контроль прокуратура республики.
— При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — заявили в надзорном ведомстве.
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