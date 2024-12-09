В Ростове мужчина угнал машину

Согласно опубликованной информации, мужчина приехал в Ростов к знакомому. Друзья решили выпить за встречу, а затем мужчина отправился прогуляться. Во время прогулки он заметил заведенный автомобиль, в котором никого не было. Он воспользовался случаем и угнал автомобиль. Когда хозяин машины заметил пропажу, то обратился в полицию.