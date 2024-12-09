В Ростове мужчина угнал машину

Полицейские Ростова-на-Дону задержали подозреваемого в угоне транспортного средства. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области 9 декабря.
Согласно опубликованной информации, мужчина приехал в Ростов к знакомому. Друзья решили выпить за встречу, а затем мужчина отправился прогуляться. Во время прогулки он заметил заведенный автомобиль, в котором никого не было. Он воспользовался случаем и угнал автомобиль. Когда хозяин машины заметил пропажу, то обратился в полицию.
Позже угонщика задержали и доставили в отдел. В отношении него возбудили дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.