Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове мужчина угнал машину

В Ростове-на-Дону приезжего мужчину подозревают в угоне автомобиля.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские Ростова-на-Дону задержали подозреваемого в угоне транспортного средства. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области 9 декабря.

Согласно опубликованной информации, мужчина приехал в Ростов к знакомому. Друзья решили выпить за встречу, а затем мужчина отправился прогуляться. Во время прогулки он заметил заведенный автомобиль, в котором никого не было. Он воспользовался случаем и угнал автомобиль. Когда хозяин машины заметил пропажу, то обратился в полицию.

Позже угонщика задержали и доставили в отдел. В отношении него возбудили дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.