В Google достигли «устойчивой» коррекции ошибок в квантовом компьютере

Проведенные ими замеры показали, что каждое расширение размеров логических кубитов приводило к снижению частоты появления случайных ошибок в их работе в 2,14 раза, а также к существенному увеличению времени жизни ячеек памяти. В результате этого самые «объемные» логические кубиты жили в среднем в 2,4 раза дольше, чем их базовые блоки, что значительно расширяет их практическую применимость.