Рэпера Джей-Зи отверг обвинения в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году

Как заявила женщина, тогда приятель подбросил ее к концертному залу Radio City, где проходило вручение премии. За неимением билета, девушка стала обращаться к водителям лимузинов, припаркованных вокруг здания, в попытке пробраться на шоу или афтерпати. Шофер одного из автомобилей заявил ей, что работает на Шона Комбса (настоящее имя Пи Дидди) и что девочка «подходит для того, что его интересует». Водитель велел ей прийти к машине на то же место после того, как он отвезет Пи Дидди и Джей-Зи.