МАРТ раскрыл механизм формирования цен на такси в Минске. Подробности в эфире телеканала СТВ озвучил первый заместитель главы антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец.
Он обратил внимание на большое количество вопросов, которые поступали по данной теме особенно в начале ноября 2024 года.
— И я тут не совсем соглашусь, с точки зрения того, что, наверное, водители ожидают того, что тарифы вырастут. И это понятно с их точки зрения. Пассажиры ждут другое — чтобы они снизились, — заметил Вежновец.
По его словам, в ноябре ситуация изучалась досконально. Замглавы антимонопольного регулирования и торговли уточнил, что речь идет про сложившиеся тарифы образования цен как у популярной компании, так и других диспетчеров.
Он высказал мнение, что сейчас у большинства компаний на рынке функционирует так называемое динамическое ценообразование.
— Это когда тариф формируется в зависимости от количества машин, которые работают в данный момент в конкретной точке, и спроса покупателей. В чистом виде рыночный механизм, — объяснил Иван Вежновец.
Вместе с тем он отметил, что есть также компании, работающие по фиксированному тарифу.
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