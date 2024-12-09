На руководителя сельхозкооператива в Башкирии завели «уголовку» из-за аферы с бюджетными деньгами

В Караидельском районе Башкирии руководитель сельскохозяйственного кооператива стал фигурантом уголовного дела. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры региона.
В прошлом году мужчина подал в Министерство сельского хозяйства республики заявление на получение субсидии из регионального бюджета на возмещение части затрат. Однако он предоставил документы, в которых были недостоверные данные о расходах на покупку молочной продукции у членов кооператива. В итоге было выделено более 110 тысяч рублей.
Прокуратура провела проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Ход и результаты расследования находятся на контроле надзорного ведомства.
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