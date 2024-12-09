Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяного водителя в Башкирии поймали гаишники: суд лишил его дорогого имущества

Житель Башкирии лишился машины из-за пьяной езды.
Источник: Комсомольская правда

Житель Ермекеевского района Башкирии предстал перед судом. Об этом рассказала республиканская прокуратура.

В минувшем июле мужчина сел пьяным за руль Lada Granta. Известно, что раньше его уже привлекали к административной ответственности за такое же нарушение.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние». Бижбулякский межрайонный суд назначил ему 200 часов обязательных работ, на три года лишил водительских прав, а также конфисковал его авто в доход государства. Приговор еще не вступил в законную силу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.