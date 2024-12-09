Пьяного водителя в Башкирии поймали гаишники: суд лишил его дорогого имущества

Житель Ермекеевского района Башкирии предстал перед судом. Об этом рассказала республиканская прокуратура.
В минувшем июле мужчина сел пьяным за руль Lada Granta. Известно, что раньше его уже привлекали к административной ответственности за такое же нарушение.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние». Бижбулякский межрайонный суд назначил ему 200 часов обязательных работ, на три года лишил водительских прав, а также конфисковал его авто в доход государства. Приговор еще не вступил в законную силу.
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