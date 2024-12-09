Минский театр кукол сказал, как купить билет из-за огромных очередей

Речь идет об ажиотаже, возникающем в дни старта продаж билетов на очередной месяц. Публика приходит к кассе театра за несколько часов до ее открытия (порой запасаясь термосами с чаем и складными стульчиками), чтобы взять заветный билет на вечерние спектакли. Это постановки для взрослых в отличие от утреннего и дневного репертуара.