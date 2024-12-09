Минский театр кукол сказал, как купить билет из-за огромных очередей

Белорусский государственный театр кукол сказал в эфире телеканала ОНТ, как решит проблему с огромными очередями за билетами.
Речь идет об ажиотаже, возникающем в дни старта продаж билетов на очередной месяц. Публика приходит к кассе театра за несколько часов до ее открытия (порой запасаясь термосами с чаем и складными стульчиками), чтобы взять заветный билет на вечерние спектакли. Это постановки для взрослых в отличие от утреннего и дневного репертуара.
Очереди возникают четко по календарю, потому у журналистов возник логичный вопрос: когда же решится проблему с очередями (а ведь некоторые спектакли — тот же «Пансион Belveder» — идут не год или два, а все восемь). Директор театра кукол Татьяна Толстик отметила:
«В январе мы увеличили количество вечерних спектаклей. Было предложение зрителей, и мы прислушиваемся к ним. Нужно дать возможность доступности купить билет не только по живой очереди, но и на онлайн-площадке. Сейчас идет модернизация сайта, чтобы даже не минчанин мог купить билет».
Правда, пока сайт модернизируют, билеты на январские спектакли пока не продавали.
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