Власти Минска сказали, что делать при высоких ценах на такси

— Вы когда заказываете такси, у вас ориентировочная цена есть, а в принципе она постоянная, то есть редко что меняется. Но если вы не согласны с ценообразованием такси, для вас дорого, у нас есть наземный транспорт, подземный транспорт, полностью логистические пути выстроены в Минске, маршрутки, поэтому право выбора для человека есть. Не все сошлось на такси.