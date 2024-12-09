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Власти Минска сказали, что делать при высоких ценах на такси

Первый заместитель председателя Мингорисполкома сказала, что делать при высоких ценах на такси.

Источник: Комсомольская правда

Первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич сказала в эфире телеканала СТВ, что делать при высоких ценах на такси.

В частности, говоря о ценообразовании в сфере перевозок такси, Лазаревич сказала:

— Вы когда заказываете такси, у вас ориентировочная цена есть, а в принципе она постоянная, то есть редко что меняется. Но если вы не согласны с ценообразованием такси, для вас дорого, у нас есть наземный транспорт, подземный транспорт, полностью логистические пути выстроены в Минске, маршрутки, поэтому право выбора для человека есть. Не все сошлось на такси.

К слову, здесь МАРТ раскрыл механизм формирования цен на такси в Минске.

В целом же, по словам первого зампредседателя Минского горисполкома, на удобство перемещений нацелена, среди прочего, работа местных органов власти.

— Мы можем добираться и на наземном транспорте. Да, более удобно, может быть, на такси, более быстро в каких-то степенях. Но если все-таки есть такой большой вопрос по цене, который мы тут активно обсуждали, есть право выбора, — добавила Надежда Лазаревич.

Тем временем сенатор Михаил Русый отметил, что зарплата руководителей в регионах составляет 7−8 тысяч рублей, назвал три простых совета Лукашенко, которыми пользуется по сей день, и рассказал, как бывшие руководители Беларуси отчитали экс-главу Нацбанка Богданкевича.