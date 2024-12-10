Что можно и нельзя делать в Романов день 10 декабря, который называют Знамение

По традиции, верующие ходят в церковь и молятся иконе Божией Матери «Знамение», прося защиты дома от пожаров, воров. Также перед иконой молятся тем, кто отправляется в дальнюю дорогу. А еще принято молиться святому Роману. У него верующие просят о даровании детей, а также исцеления от болезней.