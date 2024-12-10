Что можно и нельзя делать в Романов день 10 декабря, который называют Знамение

Православная церковь 10 декабря вспоминает святого Романа Антиохийского. Также в указанный день верующие чтят икону Божией Матери «Знамение». В народе принято отмечать Романов день. Но есть и другое название — Знамение.
Что нельзя делать 10 декабря.
Согласно приметам, женщины в указанный день не занимались рукоделием, чтобы не «зашить» тепло. Не следует брать в руки острые предметы. Кроме того, в дом не рекомендуется впускать бедных и больных. Предки верили, что они могут оставить беды и несчастья.
Что можно делать 10 декабря.
По традиции, верующие ходят в церковь и молятся иконе Божией Матери «Знамение», прося защиты дома от пожаров, воров. Также перед иконой молятся тем, кто отправляется в дальнюю дорогу. А еще принято молиться святому Роману. У него верующие просят о даровании детей, а также исцеления от болезней.
Согласно приметам, яркие звезды на небе указывают на мороз. В том случае, если звезды тусклые, то ждали оттепели. Багряный рассвет предупреждает про сильный ветер.
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