«На второй день знакомства сказал, что женится на мне!» Белорусская актриса и телеведущая Ольга Бурлакова рассказала про непростые отношения с мужем

— Наверное поэтому, когда на второй день нашего знакомства он сказал, что женится на мне, я не восприняла его заявление в штыки, а просто посмеялась в ответ, мол, это очень забавная шутка. Оказалось, что он не шутил. Антон чуть позже признался, что все свои 35 лет ждал именно меня. Увидел и сразу понял — она! — констатирует ярка блондинка.