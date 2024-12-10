«На второй день знакомства сказал, что женится на мне!» Белорусская актриса и телеведущая Ольга Бурлакова рассказала про непростые отношения с мужем

Известная белорусская актриса и телеведущая Ольга Бурлакова рассказал про непростые отношения с мужем. Уроженка Барановичей в беседе с БелТА, честно призналась: сегодня она абсолютно счастлива в личной жизни, но путь к семейному очагу не был простым. За плечами актрисы уже был развод, подрастал ребенок, а с молодым человеком по имени Антон, которому будет суждено стать ее мужем, они познакомились на Тенерифе. У них были общие знакомы, и Ольга слышала про Антона исключительно положительное.
Пара очень счастлива вместе. Фото: личная страница Ольги Бурлаковой в соцсети.
— Наверное поэтому, когда на второй день нашего знакомства он сказал, что женится на мне, я не восприняла его заявление в штыки, а просто посмеялась в ответ, мол, это очень забавная шутка. Оказалось, что он не шутил. Антон чуть позже признался, что все свои 35 лет ждал именно меня. Увидел и сразу понял — она! — констатирует ярка блондинка.
Казалось бы, все только начинается, и тут — как гром среди ясного неба — пандемия COVID-19, что стало колоссальной проблемой, ведь Антон жил в Европе, а Ольга своей жизни без Беларуси не представляет.
Границы закрылись, а общение между влюбленными стало виртуальным — мессенджеры, видеозвонки. Как констатирует Ольга, разговоры эти длились часами, говорили обо всем на свете: делились воспоминаниями детства, рассказывали друг другу про интересы юности.
Будущий муж влюбился в телеведущую с первого взгляда. Фото: личная страница Ольги Бурлаковой в соцсети.
Так продолжалось полгода! Только через шесть календарных месяцев Ольга и Антон увиделись лично, но тот виртуальный период сама телеведущая считает очень и очень важным: именно тогда доверительное общение стало прочной основной построения серьезных глубоких отношений, которые с течением времени переросли в брак.
Для Ольги, как говорилось, это был не первый опыт замужества, поэтому ей есть с чем сравнивать и что ценить.
Будущие супруги познакомились на Тенерифе. Фото: личная страница Ольги Бурлаковой в соцсети.
— В моей жизни не раз было такое, когда близкий человек вроде и рядом, но ты не почувствуешь от него поддержки и не услышишь доброго слова. Думаю, наш мощный фундамент взаимопонимания сложился именно благодаря тем пережитым тяжелым моментам в начале отношений. Нам удалось построить что-то большое и настоящее. Шутим, что в нашей семье один космонавт, который периодически улетает в экспедицию, а другой — подводник, уходящий на полгода в плавание, — обобщила Ольга.
Также белорусская актриса и телеведущая Ольга Бурлакова назвала причины возвращения из Испании в Беларусь: проблемы с медициной, бомжи на улицах, «окупас»…
Ранее мы писали о том, что около 30 дополнительных поездов будут курсировать между Беларусью и Россией в новогодние праздники (тут про это).