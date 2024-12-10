Что изменилось в Беларуси за время пенсионной реформы 2017 — 2025 годов: пенсионный возраст, страховой стаж, справки о зарплате, способы увеличения пенсии, новшества 2024

В расчете страхового стажа есть важное «но», на которое обращают внимание специалисты Минтруда и соцзащиты. Это «но» — не только сам факт уплаты обязательных страховых взносов в течение 20 лет, но и размер заработка, из которого эти взносы уплачивались. Для включения в страховой стаж периодов работы в полном объеме, то есть за год, размер заработка не должен быть ниже установленной минимальной зарплаты (например, с 1 января 2024 года это 626 рублей). Если же человек зарабатывал мало, то в страховой стаж это время будет засчитано не календарно, а с применением поправочного понижающего коэффициента. Например, отработав с малой зарплатой год можно получить в страховой стаж всего 8−9 месяцев, а то и меньше (здесь подробнее).