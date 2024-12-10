Что изменилось в Беларуси за время пенсионной реформы 2017 — 2025 годов: пенсионный возраст, страховой стаж, справки о зарплате, способы увеличения пенсии, новшества 2024

В Беларуси в 2025 году заканчивается пенсионная реформа, которая шла последние 8 лет. За это время, с 2017 по 2025 год, изменилось многое. Начинали с пенсионного возраста 55 лет для женщин 60 лет для мужчин и в 2022 году постепенно пришли к выходу на пенсию женщин в 58 лет при стаже работы не менее 20 лет и мужчин в 63 года при стаже работы не менее 25 лет.
Увеличение лет было заложено также и для необходимого страхового стажа, который влияет на величину начисленной пенсии (в 2017 для выхода на пенсию хватило бы 16 лет с уплатой взносов на пенсию в ФСЗН, в 2025 году понадобится не менее 20 лет), и для трудовых лет, подтвержденных справками о зарплате (в 2017 надо было 23 года, в 2025 понадобится 30 лет).
Пенсионный возраст в Беларуси 2025, будет ли повышение.
За время пенсионной реформы, с 2017 года, пенсионный возраст увеличился на три года и для мужчин, и для женщин. Сейчас, повторимся, трудовая пенсия назначается мужчинам, достигшим возраста 63 года, женщинам, достигшим возраста 58 лет.
В ноябре 2024 года Министр труда и соцзащиты Беларуси Наталия Павлюченко высказалась о пенсионном возрасте в нашей стране на фоне его повышения в СНГ (здесь подробнее). Глава госоргана заявила, что в Беларуси на данный момент не планируется увеличивать пенсионный возраст:
«В нашей стране на повестке не стоит такой вопрос. Увеличение пенсионного возраста для наших граждан не планируется», — подчеркнула министр.
Как подать заявление на пенсию в Беларуси.
Что касается время подачи заявления в органы соцзащиты о начислении пенсий, то согласно указу президента «О социальной поддержке», пописанному в конце 2024 года, эти сроки стали длиннее и теперь составляют два месяца без потери пенсии. То есть с 1 января 2025-го документы для назначения пенсии можно подать за месяц до дня рождения и в течение месяца после дня рождения — подробнее здесь. При соблюдении этих сроков пенсия будет начислена со дня рождения. До 2025 подача документов была возможна в любое время после возникновения права на пенсию без ограничения каким-либо сроком. Назначали пенсию с времени подачи заявления и предоставления документов.
Страховой стаж в Беларуси 2025.
Страховой стаж (а это время, когда и сам работник, и предприятие, где он трудился, выплачивали взносы в Фонд соцзащиты населения) — очень важный показатель для рублевого эквивалента пенсии по возрасту. За время пенсионной реформы страховой стаж вырос на 4 года с 16 до 20 лет. В страховой стаж входит только время работы с уплатой взносов в ФСЗН, а вот время учебы, декретного отпуска, нахождения в статусе безработного — не входит.
Все время 20-летнего страхового стажа для тех, кто будет оформлять пенсию в 2025 году и работал последние 20 лет непрерывно, зафиксировано в ФСЗН, потому что в системе фонда с января 2003 года все взносы отмечены в индивидуальном лицевом счете, который заведен на каждого работающего. Специальных справок за последние 20 лет собирать точно не надо.
При этом периоды работы до 1 июля 1998 засчитываются в страховой стаж независимо от уплаты страховых взносов в бюджет фонда.
В расчете страхового стажа есть важное «но», на которое обращают внимание специалисты Минтруда и соцзащиты. Это «но» — не только сам факт уплаты обязательных страховых взносов в течение 20 лет, но и размер заработка, из которого эти взносы уплачивались. Для включения в страховой стаж периодов работы в полном объеме, то есть за год, размер заработка не должен быть ниже установленной минимальной зарплаты (например, с 1 января 2024 года это 626 рублей). Если же человек зарабатывал мало, то в страховой стаж это время будет засчитано не календарно, а с применением поправочного понижающего коэффициента. Например, отработав с малой зарплатой год можно получить в страховой стаж всего 8−9 месяцев, а то и меньше (здесь подробнее).
Но есть в Беларуси льготная категория, кому для начисления пенсии хватит 10 и даже 5 лет страхового стажа (о них подробнее здесь).
Надо отметить, что за годы пенсионной реформы были внесены существенные изменения, связанные с расчетом пенсий при неполном страховом стаже. Так, например, нередко бывает, что при выходе на пенсию у человека страхового стажа не хватает, то есть его, например, его больше 10, но меньше положенных в 2025 году 20 лет.
С 2021 года пенсии при неполном страховом стаже в Беларуси начисляют таким образом: при 10 лет страхового стажа пенсия составит 73% бюджета прожиточного минимума пенсионера (в ноябре 2024 года это примерно 233 рубля). За каждый год страхового стажа сверх 10 лет пенсия дополнительно увеличивается на 3% бюджета прожиточного минимума пенсионера (на примерно 9,5 рубля), но не более чем до 100% БПМ пенсионера (это 319,93 рубля в ноябре 2024). Пенсия при неполном страховом стаже, конечно, значительно ниже той, что могла бы быть при полном страховом стаже, но выше социальной пенсии. На пенсию при неполном страховом стаже могут рассчитывать женщины с 60 лет и мужчины с 65 лет, то есть на два года позже, чем обычные пенсионеры, у которых есть 20 лет страхового стажа (подробнее здесь).
На социальную пенсию может рассчитывать человек, у которого вообще нет страхового стажа либо он менее 10 лет. Размер социальной пенсии — 50% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (например, с начала ноября 2024 по конец января 2025 это 218,9 рубля). Поскольку социальная пенсия привязана к бюджету прожиточного минимума, а этот показатель в Беларуси пересматривают каждые три месяца и всегда в сторону увеличения, то за год социальная пенсия немного подрастет четыре раза.
Справки о зарплате для начисления пенсии в Беларуси, 2025.
Надо сказать, что пенсия новоявленному пенсионеру рассчитывается не только исходя из уплаты страховых взносов за 20 лет в 2025 году, но и исходя из откорректированного фактического заработка по которому высчитывается индивидуальный коэффициент. Пенсионная реформа предполагала, что в 2025 году время этого откорректированного фактического заработка, который подтверждается сведениями о зарплате, составит 31 год. Но указ президента «О социальной поддержке» оставил 30 лет, столько же, сколько и в 2024 году. Таким образом, за время пенсионной реформы число лет, которые должны быть подтверждены зарплатными ведомостями, выросло на 7, с 23 до 30 лет.
Новоявленному пенсионеру не надо собирать сведения о своей зарплате за годы с 2003 по 2025 — они есть в сведениях персонифицированного учета ФСЗН, так же, как и данные об уплате страховых взносов. При выходе на пенсию в 2025 году справки о зарплате понадобятся с 1995 по 2002 годы включительно. Здесь в плюсе те, чьи фирмы или предприятия, на которых они трудились в эти годы, работают до сих пор или работают их приемники. В этом случае запросить и получить справки о своей зарплате труда не составит. Неплохо будет и тем, чьи фирмы или предприятия не дожили до сегодняшнего дня, но при ликвидации аккуратно сдали документы в архивы.
Для остальных могут возникнуть трудности доказать, что ты работал и получал зарплату. С этим в последние годы сталкивались многие новоявленные пенсионеры, чья трудовая деятельность пришлась в том числе и на лихие 90-ые. Люди писали запросы в архивы, в архивах сведений не было. Если документы не сохранились, то заработок при расчете пенсии учитывается с нулевым значением, что негативно влияло на размер пенсии. Люди шли в суды.
Видя такое положение дел, президент в указ «О социальной поддержке» внес новшества, которые не дадут потерять часть пенсии будущим пенсионерам, которые не смогли найти документы фирм и предприятий, где трудились в 90-е.
«Указом предусматривается право работника не учитывать (“пропустить”) при расчете ИКЗ (индивидуального коэффициента заработка. — Ред.) периоды работы, где документы не сохранились, с их заменой более ранними периодами, где документы имеются», — прокомментировали новшество в Минтруда и соцзащиты (здесь подробнее).
Получается, что при выходе на пенсию в 2025 году нужны справки о зарплате с 1995 по 2025 год. Если некоторые из этих лет человек не сможет подтвердить такими справками, то он сможет взять справки о своей работе до 1995 года, если такие имеются.
Как увеличить пенсию в Беларуси: отказ от пенсии, дополнительная пенсия.
За время пенсионной реформы государство предложило белорусам варианты, как увеличить пенсию. Их два — это временный отказ от пенсии и дополнительная пенсия.
О временном отказе от пенсии с возможностью потом получать больше заговорили в конце 2021 года. Это вариант дает пенсионеру, отказавшемуся от пенсии, за первый полный год работы плюс 6 лет трудового стажа, за второй — плюс 8 лет и так далее.
Таким образом, отмечали в Минтруда и соцзащиты, если отказаться от пенсии на 5 лет, то можно увеличить ее примерно в 1,7 — 1,8 раза.
Второй вариант — копить на дополнительную пенсию с помощью государства. Это стало возможно с осени 2022 года.
При этом варианте и сам работник, и его работодатель отчисляют деньги в счет дополнительной пенсии. Это может быть 2%, а может и 13% от зарплаты. В проекте «дополнительная пенсия» могут участвовать мужчины младше 60 лет, женщина младше 55 лет, то есть те, кому до пенсии 3 года и более.
Дополнительная пенсия не отменяет выплат по обычной трудовой пенсии, но дает возможность получать повышенную пенсию в возрасте 60−70 лет (здесь подробнее об этих двух вариантах увеличения пенсии).
Кстати, в Минтруда Беларуси разъяснили, как рассчитывают индивидуальный коэффициент пенсионера, который влияет на пенсию (все подробности здесь).
Мы писали и о правах людей предпенсионного возраста в Беларуси: какие есть гарантии, ограничения и льготы для этих работников (здесь подробнее), а также о том, какие льготы есть у пенсионеров в Беларуси: налоги на квартиру и землю, полгода бесплатного проезда, скидка на продукты и на путевку в санаторий (все подробности здесь).