Медвежья схватка: российские релизы наступают на пятки «Паддингтону»

Соревноваться с милой комедией «Приключения Паддингтона 3» в этот уикенд было сложно. Медведь в красной шляпе и синем пальто теснил конкурентов на прошлой неделе, удержал лидерство и на этой. Правда, если за первый уикенд Паддингтон заработал 243,4 млн, во второй более чем на сотню меньше — 139,1 млн рублей. Но фильм имеет пролонгированный спрос. Об этом говорят результаты предпродаж. Зрители заплатили 11 млн рублей за билеты заранее, чтобы наверняка увидеть путешествие Паддингтона на родину, в джунгли Перу, где высятся заросли апельсиновых деревьев и ждет тетушка Люси. Но, кажется, у заморского зверя появился отечественный конкурент.