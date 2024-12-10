Медвежья схватка: российские релизы наступают на пятки «Паддингтону»

Продолжение похождений вежливого медвежонка с таким разбегом заработает к Новому году в российском прокате миллиард, говорят эксперты. Пока же «Паддингтон 3» закончил уикенд со 139 млн рублей. На второй позиции национального бокс-офиса — новогодний проект «Звезды в Сибири» с Бузовой, Светлаковым и Клавой Кокой. Их 72 млн рублей — лучший старт из российских картин. Не стоит сбрасывать со счетов и анимационную комедию «Маша и Медведь в кино: Парк чудес». 44 млн рублей позволили мультику выбить из пятерки лидеров «Манюня: Приключения в деревне». «Известия» — об итогах кинотеатрального проката минувших выходных.
«Паддингтон» вне конкуренции.
Соревноваться с милой комедией «Приключения Паддингтона 3» в этот уикенд было сложно. Медведь в красной шляпе и синем пальто теснил конкурентов на прошлой неделе, удержал лидерство и на этой. Правда, если за первый уикенд Паддингтон заработал 243,4 млн, во второй более чем на сотню меньше — 139,1 млн рублей. Но фильм имеет пролонгированный спрос. Об этом говорят результаты предпродаж. Зрители заплатили 11 млн рублей за билеты заранее, чтобы наверняка увидеть путешествие Паддингтона на родину, в джунгли Перу, где высятся заросли апельсиновых деревьев и ждет тетушка Люси. Но, кажется, у заморского зверя появился отечественный конкурент.
— Вторую неделю подряд «Паддингтон» ожидаемо возглавляет топ российского проката, отметку в половину миллиарда он сможет преодолеть уже в третий уикенд, — прокомментировала «Известиям» результаты бокс-офиса президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. — Единственный серьезный конкурент британского медвежонка сейчас — «Маша и Медведь», этот мультфильм отбирает у «Паддингтона» треть кассы, это борьба двух очень популярных в России брендов. Однако лидер проката всё еще превосходит остальные релизы по наработке.
Продолжение анимационной ленты «Маша и Медведь в кино. Парк чудес» — не короткометражка плюс «бонусы», а полноценная история о том, как Маша, Даша и Медведь отправятся на аттракционы, где их ждет сказочный дракон.
— «Маша и Медведь» — узнаваемый бренд, который работает на семейную аудиторию, — считает Ольга Зинякова. — У мультфильма отличный потенциал: несмотря на достаточно скромный для такого проекта результат в 43 млн рублей в первый уикенд, анимация может работать вдолгую. Для сравнения можно посмотреть на старт полного метра популярнейшей франшизы «Три кота», результат в первый уикенд плюс-минус аналогичный. Однако догнать Паддингтона в преддверии новогодних релизов «Маше и Медведю» вряд ли удастся — слишком высокая конкуренция.
Если столько звезд снимают.
На второй позиции премьера комедии «Звезды в Сибири». Это проект студии SVERDЛOVSK Сергея Светлакова. История о том, как звезды шоу-бизнеса вместо дорогого корпоратива оказываются в сибирской деревне, стартовала с 73 млн рублей. Это не так много в сравнении со стартом мелодрамы «Любовь Советского Союза», которая в первый уикенд собрала 160 млн. Фильм уже пятую неделю в топе лидеров. Правда, сейчас спустился на пятую строчку рейтинга ЕАИС с 32 млн рублей. Общая касса фильма, созданного Никитой Высоцким, Ильей Лебедевым, Дмитрием Иосифовым, составляет 571 млн рублей.
— «Звезды в Сибири» — новогодний проект с ярким актерским кастом: Дмитрий Маликов, Клава Кока, Сергей Светлаков, Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова, — прокомментировала Ольга Зинякова. — Фильм с зимней тематикой и таким громким актерским составом имеет хороший потенциал и будет работать все праздники. Яркий старт фильма «Любовь Советского Союза» сопряжен и с масштабной маркетинговой кампанией. Фильм действительно достойно показывает себя на протяжении пяти недель, но до миллиарда будет сложно добраться из-за серьезных конкурентов в «новогоднюю битву».
Четвертое место в недельном рейтинге занимает комедия «Один день в Стамбуле» от «Квартета И». Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Александр Демидов сыграли друзей, которые решили отправиться на выходные в морское путешествие на яхте их приятеля — бизнесмена Вадима. Но сразу по прилете в Турцию выясняется, что он умер. Помощник Вадима предлагает помянуть босса на уже забронированной яхте во время прогулки по Босфору. Скорбное мероприятие неожиданно превращается в веселый день воспоминаний. Фильм за второй уикенд подрастерял свою аудиторию, но 37 млн заработал.