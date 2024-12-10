Дети природы: «Моана 2» ворвалась на российские экраны

Диснеевский мультблокбастер «Моана 2» через две недели после мировой премьеры добрался до российских экранов. Мировая касса картины составляет уже $600 млн, она на пятом месте по сборам за год, а в России ее показывают с казахстанским дубляжом: Моану озвучивает известная и там, и у нас хип-хоп-певица Назима, которая раньше пела с Тимати и Валерией и записывалась на лейбле Black Star. «Известия» посмотрели мультфильм и попытались понять, почему он оказался настолько успешным.
Полинезийские древности.
Сто лет назад режиссер Роберт Флаэрти пожинал заслуженные лавры: его фильм об эскимосах «Нанук с севера» в 1922 году не просто стал хитом, но вообще заложил основы документального кино. Студия Paramount, рассчитывая на повторение успеха, предложила Флаэрти снять фильм по тем же принципам, что «Нанук», только про Полинезию. Флаэрти отправился туда разрабатывать свой новый проект — «Моана».
Флаэрти пришлось трудно. С эскимосами он прожил около десяти лет, поэтому досконально знал, как и что снимать, на что обратить внимание, каким образом организовать материал для создания подлинно романтического произведения, гимна человеческому духу и красоте природы, которым был «Нанук с севера». С Полинезией всё было иначе. Десять лет Paramount точно ждать не стала бы, тем более что Флаэрти были доверены новейшие технологии съемки, которые, если затянуть, перестали бы быть новейшими, и релиз лишился бы важного козыря. Поэтому у Флаэрти было относительно мало времени на разработку.
Он поступил так же, как в «Нануке». Как и эскимосов, он заставил полинезийцев переодеться из современных нарядов в традиционные, что включало, кстати, съемку женщин топлесс (американская цензура потом это вымарала). Нашел себе главного героя — юношу, которому было дано имя Моана, то есть Глубина, Глубокая вода. И дальше Флаэрти никак не мог придумать сюжет.
В случае с «Нануком» всё было ясно: вокруг жуткий мороз, льды, белые медведи, и вся жизнь Нанука и его семьи — борьба за выживание. А полинезийцы, как назло, жили безмятежно, радостно и лениво, наслаждаясь солнцем, фруктами и любовью. Флаэрти раскопал древний обычай инициации с болезненным нанесением татуировок и построил фильм как подготовку к этому ритуалу. И всё же ни конфликта, ни интриги не получилось.
«Моана» — это действительно солнце, море и красивые люди. Сто лет назад публика не готова была это смотреть, и картина, несмотря на все усилия Paramount, прошла очень вяло, хотя в Европе ее приняли теплее, чем в США. Сегодня фильм считается классикой и признан шедевром, а вот у Флаэрти после этого дела пошли плохо, никогда больше у него не было такого доверия индустрии и таких возможностей.
«Моана» вышла и стала хитом.
Прошло сто лет, и вот выходит «Моана 2», продолжение не шедевра Флаэрти, а мультика 2016 года. 21 ноября релиз вышел в мире, сейчас его начали показывать в России в формате предсеансового обслуживания. И до чего же удивительно обнаружить, что проблемы у создателей новой «Моаны» были ровно те же, что у великого Флаэрти!
В начале фильма Моана решает, что аутентичному полинезийцу надо быть не домоседом, а мореплавателем. Раз так, нужно немедленно выдвигаться в путь на плоту, который герои почему-то называют каноэ, хотя он, мягко говоря, не похож на лодку и вообще всем своим видом отсылает скорее к знаменитому «Кон-Тики», на котором Тур Хейердал с его командой переплыл Тихий океан и добрался из Перу собственно до Полинезии. Между прочим, снял при этом фильм, напоминающий флаэртианские, и получил за него «Оскар».
Моана с небольшой командой плывет «туда не знаю куда» с небольшой вероятностью отыскать некий мифический остров, на котором, по большому счету, ничего интересного не обещано. По пути к ним присоединяется лучший друг Моаны и всех полинезийцев Мауи, татуированное божество-трикстер, на метаниях которого строился весь первый мультик о Моане. А вот что делать с героями и со всем этим приключением дальше, авторы «Моаны 2» так и не придумали.
Здесь нет классического диснеевского суперзлодея, который чинит препятствия героям и планирует получить власть над всем миром. Нет истории большой любви, которая двигала бы героев навстречу друг другу. Нет борьбы с предрассудками полинезийского общества, нет каких-то ярких заварушек, в которые могли бы впутаться герои. Мы наблюдаем только, как хорошие ребята после легкого недопонимания всё же находят общий язык с очень хорошими ребятами, а потом к ним присоединяются еще и отличные ребята. Океан, солнце, бананы — и есть еще те самые татуировки, которые, в отличие от Флаэрти, не становятся тут символом боли, преодоления и инициации. Какая инициация, если и так все гармоничны, честны, храбры и дружелюбны?
Почему диснеевские боссы решили, что и так сойдет, сказать трудно. Может, понадеялись, что несколько музыкальных номеров и общее хорошее настроение — это уже вполне себе заявка на победу. Кроме того, все же и так любят Моану и Мауи, пусть посмотрят на них полтора часа и порадуются. Даже прохладный прием критиков (62% на «Томатах», 58% на «Метакритике») не остановил Disney.
Жизнь, как часто бывает, расставила всё на свои места. Семейный зритель во всем мире наплевал на мнение занудных критиков и ринулся на фильм. Только в США мультик заработал $300 млн — и еще столько же в других странах. В Северной Америке через несколько дней «Моана 2» станет третьим по кассе релизом года, в мире он уже на пятом месте, но вскоре обгонит «Дюну» и закончит год как минимум на четвертом.
Потому что моря, солнца и тотальной гармонии, видимо, так сильно не хватает, что больше можно ничего не придумывать, в то время как создатели обласканного критиками эстетского и концептуального «Дикого робота» курят в стороне с вдвое меньшим результатом в прокате. Если бы не было «Головоломки 2», пожалуй, «Моана» могла бы еще и на «Оскар» претендовать. И это мультфильм, который изначально даже и полным метром делать не хотели, вместо сиквела Disney подумывал снять скромный сериал для своего стриминга!
В российский прокат фильм вышел с казахстанским дубляжом, где Моану озвучила певица Назима, причем, как говорят, она сделала еще и версию на казахском языке. Вокал Назимы более скромный и консервативный, чем у Аулии Кравальо, которая поет в оригинале, но у нас это вряд ли станет препятствием для семейного зрителя, который найдет способ посмотреть «Моану» в кинотеатрах даже без постеров и другой рекламы.
Первый фильм в российских кинотеатрах посмотрело почти 3,5 млн человек, а сколько уже после этого полюбило «Моану» в домашних форматах, посчитать невозможно. Все они, конечно, ждали продолжение, поэтому среди предновогодних хитов must see мультфильм обязательно займет свое место. Впрочем, пираты тоже не дремлют и уже выложили «Моану» онлайн, где ее можно смотреть «бесплатно и без регистрации». И что думает об этом руководство Disney, всем этим людям совершенно безразлично.