Дети природы: «Моана 2» ворвалась на российские экраны

Здесь нет классического диснеевского суперзлодея, который чинит препятствия героям и планирует получить власть над всем миром. Нет истории большой любви, которая двигала бы героев навстречу друг другу. Нет борьбы с предрассудками полинезийского общества, нет каких-то ярких заварушек, в которые могли бы впутаться герои. Мы наблюдаем только, как хорошие ребята после легкого недопонимания всё же находят общий язык с очень хорошими ребятами, а потом к ним присоединяются еще и отличные ребята. Океан, солнце, бананы — и есть еще те самые татуировки, которые, в отличие от Флаэрти, не становятся тут символом боли, преодоления и инициации. Какая инициация, если и так все гармоничны, честны, храбры и дружелюбны?