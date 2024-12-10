Общее собрание РАН обсудит изменения в устав и приоритетные научные вопросы

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Общее собрание Российской академии наук состоится во вторник, 10 декабря, сообщили в пресс-службе РАН. Собрание будет однодневным и охватит целый ряд приоритетных научных тем, а также изменения в академическом уставе и открытие представительства в ДНР.
«Общее собрание членов Российской академии наук состоится 10 декабря 2024 г. Его научная сессия откроется в здании президиума Российской академии наук на Ленинском проспекте, д. 32, 10 декабря в 10.00. Научная сессия Общего собрания членов РАН будет посвящена роли Академии в решении проблем научно-технологического развития России», — отметили в пресс-службе.
На сессии президент РАН Геннадий Красников выступит с докладом о новых подходах к организации научно-технологических исследований в стране. Вице-президент РАН Степан Калмыков сделает доклад об участии РАН в экспертизе проектов научно-технологического лидерства РФ, а академик Георгий Рыкованов осветит научные и технологические вопросы атомной энергетики.
Академик Михаил Пирадов расскажет о том, какой вызов человечеству несет антимикробная резистентность. Академик Евгений Шляхто осветит тему искусственного интеллекта в реализации концепции персонализированной медицины, а академик Виктор Хлыстун — научное обеспечение продовольственной безопасности.
Во второй части собрания будут рассмотрены вопросы, связанные с открытием представительства РАН в Донецкой Народной Республике и внесением изменений в устав РАН, касающихся Попечительского совета Академии наук. Затем также прозвучат научные доклады на разные темы, среди которых цифровые технологии в химии и материаловедении, перспективы развития отечественной пилотируемой космонавтики, а также границы и природа континентального шельфа в Арктике.