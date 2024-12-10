Общее собрание РАН обсудит изменения в устав и приоритетные научные вопросы

Во второй части собрания будут рассмотрены вопросы, связанные с открытием представительства РАН в Донецкой Народной Республике и внесением изменений в устав РАН, касающихся Попечительского совета Академии наук. Затем также прозвучат научные доклады на разные темы, среди которых цифровые технологии в химии и материаловедении, перспективы развития отечественной пилотируемой космонавтики, а также границы и природа континентального шельфа в Арктике.