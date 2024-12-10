Что произошло в Иркутске в ночь на 10 декабря 2024: последние новости

10-летнего мальчика сбили на «зебре» в Усть-Илимске.
Ребенку понадобилась медицинская помощь: сначала его отвезли в приемный покой больницы, после госпитализировали в детское хирургическое отделение. Госавтоинспекторы начали проверку.
Пенсионер из Братска продал квартиру и отправил вырученные деньги мошенникам.
Мужчине позвонили энергетик, финансист и правоохранитель. Последний сообщил, что неизвестные пытаются продать его квартиру по доверенности. Чтобы обезоружить преступников — жертва должна была это сделать сама.
Охрану хвойных деревьев усилили в Прибайкальском национальном парке.
Связано это с наступлением новогодних праздников. За рубку или повреждение ели грозит уголовная ответственность и штраф от семи тысяч рублей.